Schmiechen

vor 11 Min.

Der Wildnis ganz nah: In Schmiechen lebt eine Herde Damwild

Plus Im Wildgehege von Markus Popfinger lebt eine Herde Damwild. Füttern erlaubt: Er freut sich, wenn Kinder die Tiere besuchen - und findet es auch wichtig.

Von Edigna Menhard

Imposant schreitet der Damwild-Hirsch, umringt von mehreren Rehen und zwei Junghirschen, an den hohen Eschen entlang. Eine stille, winterliche Idylle - dabei liegt sein Gehege mitten in Schmiechen. Auf dem 20.000 Quadratmeter großen Areal mit dem alten Baumbestand, den beiden Fischweihern, die aus klarem Quellwasser gespeist werden, und der kleine Hütte, in der seitlich Heu eingelagert ist, leben auch noch Hennen und Katzen. Markus Popfinger betreibt den Auslauf, der frei zugänglich hinter seiner Firma Dynaglobe, einem handwerklichen Hersteller von Luftkernmatratzen, in der Brunnenerstraße 15, zu finden ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen