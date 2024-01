Schmiechen

Prunk- und Stunksitzung entführt in 1001 Nacht

Plus Akrobatik, Tanz und Musik - das Faschingskomitee Schmiechen trifft mit seinen ausgefallenen Hebefiguren den Nerv der Gäste.

Von Christine Hornischer

Mit Helau, viel Optimismus und guter Laune wurde bei der Prunk- und Stunksitzung des Faschingskomitees Schmiechen (FKS) in der bis auf den letzten Platz ausgebuchten Schmiechachhalle das karnevalistische Brauchtum hochgehalten. Unter dem Motto „In Schmiechen entfacht - die orientalische Nacht" wurden die vielen Gäste in ihren fantasievollen, bunten Kostümen wie auf einem fliegenden Teppich in 1001 Nacht entführt.

Das Publikum jubelte, als das Moderatoren-Team Sabrina Kauth und Michael Bacher den Abend eröffnete. „Lasst uns gemeinsam lachen, tanzen, klatschen und eine gute Zeit haben“, forderte der „Michel“, was von Anfang an in die Tat umgesetzt wurde. Schmiechens Bürgermeister Josef Wecker sagte verschmitzt: „Ich erwarte heute Abend ein riesiges Feuerwerk – schließlich ist Schmiechens Fasching überregional bekannt“. Mit dieser Vorhersage traf er zu hundert Prozent ins Schwarze.

