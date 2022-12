Schmiechen

vor 48 Min.

Sie sind die Ersten in Schmiechen, die per Fernwärme heizen

Plus Die Suche nach Alternativen zu fossilen Brennstoffen ist für viele Gemeinden ein wichtiges Thema. Schmiechen ist bereits einen Schritt weiter.

Von Edigna Menhard

Noch werkeln Miriam Wecker und Christian Pfundner fleißig an ihrem neuen Haus im Schmiechener Neubaugebiet Bahnwegfeld. Bald werden sie einziehen können, denn nicht nur die topmoderne Küche ist schon eingebaut, seit ein paar Tagen haben sie zudem im Keller die sogenannte Wärmeübergabestation in Betrieb genommen. Damit sind die beiden Häuslebauer die ersten in Schmiechen, die klimafreundlich per Fernwärme heizen.

