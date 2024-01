Schmiechen

vor 32 Min.

Spielplatz bis Glasfaser: Gemeinderat Schmiechen berät Bürgeranliegen

Plus Glasfaserausbau, die Badestelle an der Paar und der Wechsel zur Verwaltungsgemeinschaft nach Merching werden unter anderem im Gemeinderat besprochen.

Von Brigitte Glas

Der Spielplatz an der Schulstraße in Schmiechen soll neu gestaltet werden. Das Besondere daran: Die Bürger sollen mitbestimmen und auch mit anpacken. Der Gemeinderat hatte im vergangenen Jahr zugestimmt, den Spielplatz aufzuwerten, um den Spielwert zu steigern und die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Die Jugendbeauftragte Katharina Velt hatte eine Firma in Olching, also aus der Region, gefunden, die ein vorläufiges Konzept erstellt hat. Es soll ein naturnaher Spielplatz als Abwechslung zu den bereits bestehenden Spielplätzen im Gemeindebereich entstehen. „Es soll ein echtes Gemeinschaftsprojekt werden“, so Bürgermeister Josef Wecker. Anfang März wird eine Informationsveranstaltung für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger stattfinden, in der die Details erarbeitet werden. Auch die Arbeitseinsätze werden dort geplant.

Zudem wurden die vorgebrachten Anregungen der Schmiechener aus den Bürgerversammlungen im Gemeinderat behandelt.

