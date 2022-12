Weihnachtsmarkt und Gospelkonzert stimmen Schmiechen auf den Advent ein

Um den Kirchplatz in Schmiechen herrscht eine Weihnachtsatmosphäre. Freudige und besinnliche Gospels vom Gospelchor Enjoy bringen die Menschen zum Mitsingen.

Es ist ein idyllisches Plätzchen am Kirchplatz in Schmiechen. Klänge des Gospelchors Enjoy dringen aus der Kirche St. Johannes, es duftet nach gebrannten Mandeln und Bratwurst. Der kleine, aber feine Weihnachtsmarkt lockt die Menschen nach Schmiechen. Rund um die Kirche werden unter neben den kulinarischen Genüssen ausgefallene Geschenkideen aus der Region angeboten. "Wir organisieren unseren Weihnachtsmarkt von der Gemeinde aus, viele Vereine nehmen teil, dieses Jahr ist auch der Kindergarten mit von der Partie", sagt Schmiechens Bürgermeister Josef Wecker.

Der Weihnachtsmarkt in Schmiechen lockte Jung und Alt auf den Kirchplatz, wo unter anderem ausgefallene Geschenkideen aus der Region angeboten wurden. Foto: Christine Hornischer

Nach zwei Jahren Corona-Pause sind die Menschen offensichtlich hungrig nach vorweihnachtlicher Stimmung. Dicht an dicht drängen sie sich auf dem Weihnachtsmarkt. Der leichte Regen kann niemanden abhalten. Bürgermeister Wecker erhält tatkräftige Unterstützung vom Nikolaus, der für jedes Kind eine kleine Überraschung bereithält. Wecker strahlt und freut sich über die vielen Gäste.

Das Publikum in Schmiechen klatscht und singt mit

Das Highlight an diesen Tagen ist das Konzert ist des Schmiechener Gospelchors Enjoy in der Kirche St. Johannes. Seit 24 Jahren hat sich der Chor Gospels, Spirituals und Pop-Gospelsongs verschrieben hat. Bereits nach den ersten Klängen von "Holy Night" unterliegen die Zuhörerinnen und Zuhörer in dem vollen Gotteshaus dem Bann der 30 Frauen und zehn Männer auf der Bühne. Alle drei Stockwerke der Kirche sind belegt, sogar auf den Treppen stehen die Zuhörerinnen und Zuhörer.

Chorleiter Werner Hövelmanns fodert bei seiner Begrüßung ausdrücklich zum Mitmachen auf. Und das Publikum klatscht und singt. Zusammen mit dem Projektchor Gospel for Christmas erzählt und singt Enjoy feierlich und in schönster Manier die Weihnachtsgeschichte. Die versierten Solistinnen und Solisten und die Sängerinnen und Sänger strahlen um die Wette. Dass ihnen der Gesang Spaß macht, kann jeder sofort sehen.

Nächstes Jahr feiert der Chor sein 25-jähriges Bestehen

Sodann begibt sich der überregional bekannte Chor musikalisch auf den Weg zum Stall und besingt die Geburt Jesus mit freudigen und schwungvollen, aber auch besinnlichen Gospels. Der Weg, die Freude und die Dankbarkeit sind die zentralen Themen des Konzertes. Aus den Kehlen des Chores und der Gäste tönen "Halleluja", "Bethlehem Joy" oder "We Are the World". Die Sprecher Jürgen Häusler und Ralf Aumiller erzählen die Geschichte der Heiligen Nacht.

Im nächsten Jahr feiert der berühmte Gospelchor sein 25-jähriges Bestehen. Das Jahr 2023 steht deswegen unter dem Motto "Lasst uns gemeinsam feiern". Daher wird es in Schmiechen ein großes Gospelevent geben, zusammen mit geladenen Gastchören aus der Umgebung. Eine Nacht voller bekannter und neuer Songs, die zum Mitsingen und Klatschen einladen, sowie überraschende Arrangements mit Power und Spirit warten da auf die vielen Fans.

Begonnen hat Enjoy als reiner A-cappella-Chor, wird aber inzwischen von der eigenen Band begleitet. Chorleiter Werner Hövelmanns ist überzeugt: "Singen ist mindestens so gesund wie Meditation, Laufen oder regelmäßiger Sport." Daher singt das Publikum auch ganz oft mit und hat einen Spaß dabei. Aus den anfangs 14 Sängerinnen und Sängern hat Hövelmanns einen stattlichen Chor mit knapp 40 Sängern und Sängerinnen aufgebaut.

Als das Konzert mit vielen Zugaben beendet ist, begeben sich die Gäste wieder zum Weihnachtsmarkt. Eingerahmt wird dieser von ganz vielen Lichtern und Feuern. Für viele Schmiechener beginnt mit diesem Konzert und dem Markt die Weihnachtszeit.