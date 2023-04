Schmiechen

18:00 Uhr

Klimaexperte: "Wir haben Jahrzehnte über unsere Verhältnisse gelebt"

Peter Zerle ist Professor an der Hochschule Weihenstephan und Fachmann für Nachhaltigkeit. Zu Hause in Schmiechen hält er Schafe zum Abweiden des Grases.

Plus Professor Peter Zerle aus Schmiechen will die Klimakrise nicht der nachfolgenden Generation überlassen. Nachhaltigkeit lebt er beruflich und privat.

Von Michael Eichhammer

Auf seinem Anwesen in Schmiechen grasen Schafe, er hält Hühner und lädt sein E-Auto mit Strom seiner PV-Anlage. Beruflich bringt er Studenten die Nachhaltigkeit nahe. Der 50-jährige Peter Zerle ist Professor an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf in Freising, sein Schwerpunkt: erneuerbare Energien. Im Landkreis ist er an einigen innovativen Projekten beteiligt. Das neueste ist ein zweites Windrad auf Merchinger Flur.

Seit 15 Jahren betreut Peter Zerle das Thema erneuerbare Energien an der Hochschule Weihenstephan. Seine Lehrveranstaltungen sind für den Wahl-Schmiechener Beruf und Berufung zugleich. "Unter der Merkel-Regierung wurden die erneuerbaren Energien behindert und verhindert“, sagt der Professor. In Deutschland habe sich die Politik in den Nuller-Jahren lediglich "an die Autoindustrie gekettet als Exportschlager" und den Wind- und Photovoltaik-Ausbau verstreichen lassen – "ein Riesenversäumnis".

