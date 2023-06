Zum 125-jährigen Bestehen des Bahnhofs wird ein Zug getauft

Schmiechen feiert das 125-jährige Bestehen des Bahnhofs mit einem kleinen Fest und einer Überraschung am Bahnsteig: Ein Zug wird getauft – auf den Namen Schmiechen.

Seit 125 Jahren ist die kleine Gemeinde Schmiechen an das Bahnnetz angeschlossen. Eine lange Zeit – die nun gefeiert werden soll: Am 17. Juni lädt Schmiechen zu einem Bahnhofsfest ein. Ein Blick zurück: 1835 fuhr zwischen Nürnberg und Fürth die erste Eisenbahn in Deutschland, die Strecke München-Augsburg wurde 1840 eröffnet. Seit 1873 träumte man dann auch schon im oberen Paartal und in den Ammersee-Gemeinden von einer Lokalbahnstrecke. Wenig einig war man sich allerdings lange über die konkrete Streckenführung: Varianten über Althegnenberg und Moorenweis waren ebenso in der Diskussion wie über Steinach und Steindorf. Das Eisenbahnbaukomitee Augsburg bevorzugte dann die einfachere Trassierung am Rande des Paartals.

1898 wurde die Strecke in Schmiechen eröffnet

1896 begann der Bau der Strecke. Die Gemeinden waren gefordert, denn sie mussten den Grunderwerb, Zufahrtsstraßen und teilweise auch Brücken mitfinanzieren. Am 30. Juni 1898, also vor 125 Jahren, wurden die Abschnitte Mering-Schondorf und Weilheim-Dießen eröffnet. Der Bahnhof Schmiechen, rund 700 Meter östlich der Ortschaft gelegen, bestand zunächst aus einem rund 100 Quadratmeter kleinen quadratischen Backsteinbau mit Walmdach und einer angebauten hölzernen Güterhalle.

Südlich des Bahnhofs wurde ein Ladegleis angelegt. Waren anfangs der Güterumschlag dominant und Fahrgäste nur gelegentliche Mitreisende, so wurde die Chance, dank der Zugverbindung auch in Augsburg arbeiten zu können, bald mehr genutzt. Es entstanden 1916 westlich des Bahnhofs ein separates "Abortgebäude" und später auch eine eigene Bahnhofswirtschaft. Bald bauten Pendler dann auch kleine Wohnhäuser nahe dem Bahnhof. Die Schmiechener Bahnhofssiedlung entstand.

1937 wurde der Bahnhof vollständig umgestaltet und erweitert: Neben dem wesentlich vergrößerten Bahnhofsgebäude samt beheiztem Warteraum und Fahrkartenschalter wurde ein Stellwerk angebaut und ein überdachter Bahnsteigzugang. In dieser Grundform hat sich das Gebäude seither weitgehend erhalten. In den lebendigsten Zeiten waren im Bahnhof drei Mitarbeiter beschäftigt und im Ladegleis wurden beispielsweise noch im Dezember 1973 insgesamt 45 Güterwagen zur Beladung bereitgestellt; wichtigstes Ladegut waren dabei Zuckerrüben.

Bahnhofsgebäude ist heute ein Wohnhaus

1972 wurde durch die neue S-Bahn München-Geltendorf auch der Abschnitt Mering-Geltendorf elektrifiziert, damit fallweise elektrische Züge zwischen Augsburg und München umgeleitet werden konnten. Diese Funktion hat sich bis heute gehalten und so gibt es kaum einen Zugtyp, der nicht schon über Schmiechen fuhr: vom historischen Dampfzug über internationale Güterzüge und ICE bis hin zum französischen Hochgeschwindigkeitszug TGV auf dem Weg nach Paris.

Im Jahr 1986 wurde Schmiechen als besetzter Bahnhof aufgegeben, nachdem schon Jahre vorher die Verladung eingestellt und das Ladegleis entfernt worden war. Das Personal wich einem Fahrkartenautomaten. Jahrelang stand das Gebäude leer und verfiel, bis sich die Deutsche Bundesbahn 1990 zum Verkauf entschloss. Den Zuschlag in einem Bieterverfahren erhielt ein Augsburger Bahnfan, der den Bau komplett erneuerte und zum Wohnhaus umbaute.

Mit einem Bahnhofsfest feiert Schmiechen das Jubiläum. Und die Bayerische Regiobahn BRB sorgt für einen Höhepunkt: Einer ihrer neuen Triebwagen vom Typ LINT wird bei diesem Anlass auf den Namen "Schmiechen" getauft. Der Zug bekommt den kirchlichen Segen, bevor BRB-Chef Arnulf Schuchmann und Schmiechens Bürgermeister Josef Wecker das Schmiechener Ortswappen am Zug enthüllen. Der Musikverein Schmiechen umrahmt die kleine Zeremonie musikalisch. Die Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, am Samstag, 17. Juni, 14 Uhr am Bahnhof Schmiechen. (AZ)