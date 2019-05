00:02 Uhr

Der Saisonstart ist geglückt

Die beiden Spitzenteams des TC Mering gewinnen ihre ersten Spiele

Von Florian Guggumos

Die Herren I des TC Mering sind erfolgreich in die neue Saison gestartet. Mit 6:3 siegte man gegen Gundelfingen, den Mitaufsteiger in die Bezirksklasse 1.

Damit gelang bereits zu Saisonbeginn ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt. Der neue Mannschaftskapitän Manuel Singer konnte fast seine Bestbesetzung aufbieten. Zum Start waren sowohl Andreas Ludwig (7:6/6:4), als auch sein Bruder Max, der beim 6:4, 4:6, 10:5 Nervenstärke bewies, im Einzel erfolgreich. Lediglich Manuel Singer hatte mit 4:6, 4:6 das Nachsehen. Sein Bruder Nikolas machte es in Runde zwei besser und fertigte seinen Kontrahenten mit 6:0 und 6:0 ab. Florian Deiml verlor nach hartem Kampf mit 4:6 und 3:6, doch nach dem knappen 4:6, 6:0, 10:7-Sieg von Florian Guggumos startete man mit 4:2 in die Doppel. Hier gelang Deiml/A. Ludwig der erlösende Sieg, bevor auch Guggumos/M. Ludwig triumphierten. Lediglich die Singer-Brüder mussten ihr Doppel abgeben.

Mit wetterbedingter Verspätung starteten die Damen I ebenfalls erfolgreich in die neue Saison. Als der Regen nachließ, waren die Meringerinnen aber sofort hellwach. Bereits nach den Einzeln lag man beim TSV Pöttmes 4:2 in Front, nachdem Diana Staible-Singer (6:1/6:1) und Sabine Huber (7:5/6:2) ihre Spiele klar gewonnen hatten. Noch besser machten es Johanna Neiß und die Debütantin Sophia Hartung – beide siegten mit 6:0 und 6:0. Für die Seitz-Schwestern war nichts zu holen. Antonia unterlag klar mit 1:6 und 2:6, Pia musste Mitte des zweiten Satzes beim Stand von 2:6 und 1:3 mit Kreislaufproblemen aufgeben. Im Doppel wurde sie durch Julia Deiml ersetzt, die an der Seite von Antonia Seitz das Spitzendoppel 7:5, 6:4 gewann. Auch die übrigen Doppel – Staible-Singer/Hartung und Huber/Neiß – siegten. Am Ende hieß es 7:2.

Zum Auftakt der Saison mussten die Herren 30 zum Bezirksliga-Absteiger Diedorf. Die etatmäßige Nummer eins des TCM Florian Schieferdecker musste verletzungsbedingt passen. Stefan Baier und Harald Siebenkäs siegten, Eugen Köhler verlor im Match-Tiebreak mit 8:10. Und damit begann die „schwarze Serie“ der Match-Tiebreaks. Dominik Liebeherr und Stefan Kunze verloren mit 12:14 und 9:11. Den 2:4-Rückstand konnten die Meringer in den Doppeln fast noch drehen – aber zwei Matches gingen im dritten Satz mit 8:10 verloren, so hieß es am Ende 3:6.

Weitere Resultate Wittelsbach-Aichach - Herren IV 9:0, Herren 40 - Bobingen 5:4, Herren 50 – Sielenbach 5:4, Herren 60 – Gundelfingen 6:3, Herren 65 – Lechhausen II 4:2, Damen II – Schießgraben III 5:4, Damen 40 I – Untermeitingen 3:6, Damen 40 II – Schretzheim 6:0

