Ein neuer Kunstrasen für Kissing

Plus Vor allem die Jugend-Mannschaften des KSC freuen sich auf den modernen Platz und bessere Trainingsmöglichkeiten. Das hat aber auch seinen Preis.

Was lange währt, wird endlich gut – diese Spruchweisheit gilt für den Kissinger Sportclub (KSC) und seinen Kunstrasenplatz hinter der Paartalhalle. Denn nach jahrelangen Bemühungen und Finanzierungsversuchen wird der längst unbrauchbar gewordene Belag jetzt endlich durch einen modernen ersetzt.

Das hat laut Abteilungsleiter Mario Borrelli einen stolzen Preis: Rund 380000 Euro sind veranschlagt, dürften voraussichtlich aber nicht ganz ausreichen. „Denn der alte Kunstrasen ist so spröde, dass er auch nicht mehr teilweise verwendet werden kann“, sagt KSC-Vorsitzende Marion Lang. Außerdem sei die Umzäunung gegen Vandalismus teurer als ursprünglich angenommen.

Freude über den BLSV-Zuschuss

Allein kann der Kissinger Verein die hohe Summe nicht stemmen und freut sich über 50000 Euro Zuschuss vom Bayerischen Landessportverband (BLSV). Maximal 200000 Euro kommen von der Gemeinde, den restlichen Betrag muss der KSC selbst aufbringen. „Wir hoffen, dass es bei den Arbeiten keine unliebsamen Überraschungen mehr geben wird“, sagt Lang.

Auch Borrelli freut sich, „dass die Finanzierung steht und der lang gehegte Traum der Fußballabteilung endlich in Erfüllung geht.“ Dank des neuen Kunstrasens könne man die 16 Jugendmannschaften künftig besser fördern. „Wegen der schlechten Trainingsbedingungen sind etliche gute Spieler gegangen“, so der Abteilungsleiter. Im Verein spielen rund 350 Jugendliche unter 18 Jahren. Wenn der Platz, der mit Kork anstatt mit Plastikgranulat unterfüttert ist, fertig ist, soll es eine Einweihungsfeier mit einem Eröffnungsspiel geben. Ein genauer Termin dafür steht laut Marion Lang bislang aber noch nicht fest.

Es wird mit Kork verfüllt

Jüngst sind Kunstrasenfelder in die Kritik geraten. Es geht dabei um die zunehmende Verbreitung von Mikroplastik in der Umwelt – durch das Granulat, mit dem der Rasen aufgefüllt wird. Es erfüllt eine Dämpfungsfunktion und verringert das Verletzungsrisiko. Durch Abrieb und Verwehungen gelange der Kunststoff schnell in die Natur, sagen die Kritiker. Im Hinblick auf das Feld in Kissing gibt Lang aber Entwarnung. „Wir haben uns für Naturkork entschieden.“ Der Rohstoff zum Auffüllen sei zu hundert Prozent natürlich und ohne Zusatzstoffe. „Wir haben den aus Umweltgründen gewählt und weil das Feld im Überschwemmungsgebiet liegt“, sagt Lang. Die Wartung sei zwar bei Naturkork teurer, weil öfters aufgefüllt werden müsse, aber das sei es dem Verein wert. (mit schr)