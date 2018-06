Endlich wieder 1. Bundesliga

vor 34 Min.

Die beiden Kissinger Florian und Volker Eglauer werden mit ihrem Team Gerabach Meister.

Nach vier Jahren Abwesenheit haben es Vater und Sohn geschafft. Die Stockschützen Florian und Volker Eglauer aus Kissing steigen wieder in die 1. Bundesliga auf. Im verträumten gelegenen Pilgramsberg, mitten im Bayerischen Wald, wurde die Endrunde der 2. Bundesliga ausgetragen. Am Start auch das Sportler-Duo aus Kissing.

Da sie schon in der Vorrunde einen großartigen Eisstocksport gezeigt hatten, gingen sie als Topfavorit in die Endrunde. Beide Kissinger, die in der Mannschaft des EC Gerabach mit Mannschaftsführer Günther Mayer, Karl-Heinz Schießl und Pfau Edi spielen, führten nach dem ersten Spieltag die Tabelle souverän an.

Mit acht Punkten Vorsprung und der besten Quote eine lösbare Aufgabe, aber es kam anders. „In der Position des Gejagten bekommt man immer Gegner, die topmotiviert sind“, erklärte Florian Eglauer. Das erste Spiel war bereits ein Topspiel: Der Erste gegen den Dritten. Unter den Augen von ca. 250 Zuschauern wurde diese Partie ohne Fehler von beiden Seiten geführt. Am Ende hieß es 11:11, wobei Florian Eglauer im letzten Schuss dieser Partie mit einer perfekten Abgabe noch einen Punkt holte.

Das Spiel danach wurde verloren gegen den erneut fehlerlos spielenden Gegner aus Neubärendorf-Regen. Nach einem Siege bekamen es die Kissinger, die unter der Flagge des EC Gerabach spielen, mit dem Abstiegskandidaten ASV Loh zu tun. Und wieder spielte eine Mannschaft ohne Fehler gegen Gerabach. „Wir hatten keine Chance, diese Partie zu drehen“, meinte Volker Eglauer.

Die fünfte Partie wurde gewonnen, bevor es erneut gegen ein Team aus der unteren Tabellenhälfte ging. Der SSC Gachenbach war nun der Gegner. Die beiden Kissinger, die schon dort gespielt haben, standen ihren alten Sportkammeraden gegenüber. Das junge Team aus Gachenbach, setzte den Kissinger so zu, das diese am Ende keine Chance hatten. „Wir spielten in den ersten sechs Spielen hoch konzentriert, haben nur wenig Fehler zugelassen, konnten aber nur ein Unentschieden und zwei Siege holen. Dies zeigt, wie ausgeglichen diese Liga ist“, erklärte Volker Eglauer.

Der EC Gerabach hatte nun nach sechs Spielen zwar auf einen Nicht-Aufstiegsplatz noch einen Vorsprung, doch alle Punkte für den Titel waren aufgebraucht. Ein Vierkampf um die Meisterkorne wurde entfacht. Der EC Gerabach, SC Zell, SV Oberbergkirchen und die SpVgg Oberkreuzberg kämpften um den Titel.

Mannschaftsführer Günther Mayer, der an diesem Tag auch seinen 50 Geburtstag hatte, konnte kaum glauben, was gerade in den ersten zweieinhalb Stunden der Endrunde geschehen war. „Trotz der Topleistung von unserer Seite und ganz wenig Fehlern spielen die gegnerischen Mannschaften gerade gegen uns alle am Leistungslimit, unglaublich“, sagt er.

In den folgenden Partien sollte sich der Weg weisen. Der SC Zell und der SV Oberbergkirchen traten gegen die Kissinger Truppe an. In diesen direkten Duellen um die Spitzenposition, wieder beobachtet von vielen Zuschauern, spielte das Team Gerabach fehlerfrei. „18 Fehlschüsse über das gesamte Turnier von 336 möglichen Schussabgaben ist eine unglaubliche Leistung von vier Spielern“, erklärte Ersatzspieler Pfau. Am Ende standen die beiden Kissinger mit dem EC Gerabach mit 44:12 Punkten und einer Quote von 1,943 auf dem ersten Platz. Sie wurden mit vier Punkten Vorsprung Meister der 2. Bundesliga, gefolgt vom SC Zell, dem SV Oberbergkirchen und der SpVgg Oberkreuzberg. Das Team erspielte sich in beiden Runden, einen Vorsprung von zwölf Punkten auf einen Nichtaufstiegsplatz.

„Besonders hervorzuheben sind, auch wenn man das nicht tun sollte in einem Mannschaftsport, die Leistungen des Anspielers Florian Eglauer und des Defensivspezialisten Karl-Heinz Schießl, die beide je zwei Fehler gemacht haben in der Endrunde. Ein besondere Quote die nicht alltäglich ist“, erklärte Mayer. In der nächsten Sommersaison spielt das Team nun in der 1. Bundesliga.

