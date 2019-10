16:04 Uhr

Friedberger Akrobaten trumpfen bei Pokal-Turnier in Mainz auf

Ein Trio des TSV Friedberg kann sich gegen starke Konkurrenz durchsetzen und gewinnt den Gutenberg-Pokal.

Von Wlad Ljubimov

Großartige Erfolge feierten am vergangenen Wochenende fünf Sportakrobatinnen des TSV Friedberg beim 20. Internationalen Gutenberg-Pokal in Mainz. An den Start gingen Jana Semenschenko mit ihrer Partnerin Lilly Maresch des Nachbarvereins SAV Augsburg-Hochzoll. In der Altersklasse der 11 bis 16-Jährigen reihten sie sich konstant auf dem zweiten Platz hinter dem gegnerischen Damenpaar aus Bulgarien ein. Dabei präsentierten die zwei zum ersten Mal ihre neue spritzige Tempo-Übung, welche nicht nur durch die neue Choreografie, sondern auch durch die saubere Ausführung der Paarelemente beim Kampfgericht Anklang fand. Kleine Unsicherheiten hingegen schlichen sich bei ihrer sonst starken Balanceübung ein, welche am Finaltag jedoch nicht mehr zu sehen waren. So bestätigten Jana und Lilly ihre Positionen als Deutsche Meisterinnen und führten das Starterfeld der deutschen Formationen weiterhin an.

Höchstwertung in allen Disziplinen der Altersklasse

Auch Lucia Gaag, Emelie Brauchle sowie Laura Kirschner gelang es erneut, ihre gute Form zu bestätigen. Nahezu fehlerfrei kamen die drei jungen Athletinnen durch ihr Programm und dominierten somit das Starterfeld der Damengruppen in der Altersklasse 11 bis 16. Am Finaltag ließen die drei keinen Zweifel aufkommen, dass ihnen der oberste Podestplatz streitig gemacht werden kann. Zur Krönung des Tages wurde Lucia, Emelie und Laura der begehrenswerte Gutenberg-Pokal für die Höchstwertung aller Disziplinen ihrer Altersklasse überreicht. Mit diesem guten Gefühl geht es bereits in einer Woche Richtung Tel Aviv zu den diesjährigen Europameisterschaften in Israel, wo die drei als einzige bayerische Sportler Deutschland repräsentieren dürfen.

