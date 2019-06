08:01 Uhr

Katharina Krupna beherrscht die Konkurrenz

Die junge Meringerin trumpft bei einem internationalen Turnier in Baden-Württemberg auf.

Von Matthias Biallowons

Beim international besetzten Wasserfall-Turnier im baden-württembergischen Triberg feierte Katharina Krupna vom TSC Mering einen souveränen Turniersieg.

Katharina Krupna von den Meringer Ringern konnte sich in Baden-Württemberg mit Athleten aus ganz Europa messen. Nachdem das Turnier im vergangenen Sommer ausgefallen war, da es zu wenig Anmeldungen – der Termin lag mitten in den Sommerferien – gab, schickten in diesem Jahr beim zehnten Wasserfall-Turnier in Triberg 59 Vereine insgesamt 294 Ringer aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien und Ungarn auf die Matte.

Vier Kämpfe, vier Schultersiege

Krupna startet in der Gewichtsklasse bis 40 Kilo und unterstrich dabei ihre weiter ansteigende Formkurve. „Katharina hat ein starkes Turnier gerungen und ihren Gegnerinnen keine Chancen gelassen“, lobte Vater und Betreuer Korbinian Krupna. In vier Duellen stand am Ende das gleiche Ergebnis auf der Anzeigetafel: Schultersieg Krupna.

Damit stand die Meringerin als souveräne Siegerin fest und konnte dabei sogar eine weiße Weste behalten, denn in allen vier Kämpfen verließ Krupna ohne Punktverlust die Matte.

„Das war sehr souverän, wir haben dafür aber auch sechs Wochen intensiv trainiert“, erzählt ihr Vater. Auch in den kommenden Wochen und Monaten will Katharina Krupna möglichst viel Wettkampferfahrung sammeln, „um auch mental noch stärker zu werden“, betonte Merings Vize-Vorsitzender Korbinian Krupna.

