20:00 Uhr

Kissing verteilt diesmal keine Geschenke

Der KSC feiert im letzten Heimspiel gegen Sonthofen II einen knappen 2:1-Erfolg - muss aber dennoch absteigen.

Von Roland Gottwald

Die Fronten waren schon vor dem Anstoß geklärt: Kissing stand als Absteiger fest, Sonthofen II brauchte dringend drei Punkte, um dem Abstieg zu entgehen. Seitens des Kissinger SC hatte man sich vor dem Spiel eingeschworen, nichts abzuschenken und so trat die Mannschaft auch auf.

Man begann allerdings extrem schläfrig und fing sich schon früh den 0:1-Rückstand ein. Den ersten Angriff der Gäste vollendete Nicola Reggel in der zweiten Minute per Kopf. Kissing stand dabei in der Abwehr vollkommen verkehrt.

Kerzel erzielt den verdienten Ausgleich

Danach begann die gute Zeit des KSC im ersten Spielabschnitt: Lukas Genitheim verfehlte das Tor aus der linken Position nur knapp. Nachdem man mit guten Angriffen den Ausgleich lange nicht schaffte, erzielte Fabian Kerzel mit einem herrlichen Volleyschuss ins lange Eck nach 16 Minuten den zu diesem Zeitpunkt längst fälligen und verdienten 1:1-Ausgleich. Wieder war es die mangelnde Chancenverwertung der Gastgeber, die dem 1. FC Sonthofen weitere Chancen ermöglichte. Erst musste Dardan Gashi mit letztem Einsatz retten, dann musste der linke Pfosten für den bereits geschlagenen Sedlmeier das Ergebnis für den KSC halten. Marc Penz steuerte nach einem perfekten Pass in die Schnittstelle der KSC-Abwehr vollkommen frei auf das KSC-Tor zu (43.). Der Gast war auch in Folge nicht imstande, teilweise gravierenden Abwehrfehler des KSC zu nutzen. Kissing war an diesem Spieltag effektiver und Pascal Mader erzielte nach Vorbereitung von Genitheim und Büchler den Treffer zum 2:1 (63.). Kissing hatte deutlich mehr Möglichkeiten für einen weiteren Treffer, allein die Chance von Kerzel, nach klasse Vorbereitung von David Bulik, hätte den Deckel für Kissing draufmachen können (75.). Souverän leitete das Schiedsrichtergespann um Barbara Karmann die absolut faire Bezirksligapartie.

Kissing Sedlmeir, Wrba (68. Juppe), Cena, Genitheim (79. Schuller), Kerzel (85. Lachner), Büchler, Lang, Gottwald, Bulik, Gashi, Mader – Tore 0:1 Reggel (2.), 1:1 Kerzel, 2:1 Mader (63.) – Schiedsrichterin Barbara Karmann – Zuschauer 40

