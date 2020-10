vor 48 Min.

Mit Auflagen: Kissinger Frauen starten Saison zu Hause

Plus Am Samstag empfangen die Landesliga-Frauen des Kissinger SC den TSV München-Ost. Was es alles zu beachten gibt und was sich im Kader ändert.

Von Domenico Giannino

Der Handballsport beginnt auch im Landkreis am ersten Oktoberwochenende. Im ersten Saisonspiel der Landesliga Süd treffen die Damen des Kissinger SC am Samstag ab 20 Uhr auf den TSV München-Ost.

Die Oberbayern standen beim Abbruch der vergangenen Saison mit lediglich vier Zählern am Tabellenende. Kissing hingegen hatte einen Lauf erwischt: Mit acht Siegen aus neun Spielen von Mitte Dezember bis Anfang März waren die Damen von Trainerin Julia Rawein bis auf vier Zähler an die Aufstiegsplätze herangekommen. Doch die Kissinger Mannschaft hat sich inzwischen ziemlich verändert.

Kissinger Handballerinnen sind favorisiert

Die beiden Veteranen Irmi Kefer und Becki Gottwald haben das Team verlassen. Fünf A-Jugendliche, die in der vergangenen Spielzeit in der Landesliga um den Titel mitmischten, sind dafür neu im Kader. Auch die 24-jährige Jenny Holthausen, die mit einem Zweitspielrecht für den KSC antreten darf, ist zum Saisonstart gleich mit dabei. Sie spielt zudem für einen Verein in der württembergischen Oberliga und wird nicht bei jedem Spiel des KSC mitmachen können.

In die Paartalhalle dürfen jetzt maximal 100 Zuschauer. Diese müssen sich vorher über eine App anmelden und ihre Kontaktdaten hinterlegen. Aufgrund der strengen Hygieneregeln sind nicht mehr Zuschauer zugelassen. „Wir sind ja erst einmal überhaupt froh, dass wir vor Zuschauern spielen dürfen“, sagt Julia Rawein. „Es ist schon lange her, dass wir Pflichtspiele im Handball absolvieren durften, wir sind alle sehr gespannt.“ Die Trainerin blickt optimistisch auf das erste Saisonspiel: „Die Verjüngung unseres Kaders hat mit den fünf früheren A-Jugendlichen, die jetzt mit dabei sind, begonnen. Die Vorbereitung war sehr gut, hoffentlich belastet die Spielerinnen das ganze Drumherum mit Corona nicht zu sehr.“ Für die Kissinger Damen ist es das erste von zwei Heimspielen in Folge.

