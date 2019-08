vor 2 Min.

Per Blitzstart zum Auswärtssieg

Der TSV Friedberg setzt sich im Aufsteigerduell in Neusäß durch. Marcel Pietruska trifft dabei schon nach 94 Sekunden für die Gäste

Von Otmar Selder

Gegen den Mitaufsteiger feierte der TSV 1862 am Freitagabend einen eminent wichtigen Sieg. Trotz Aufstellungssorgen in der Abwehr hielt im Neusässer Lohwaldstadion die Abwehr und vorne machten Kapitän Marcel Pietruska und der aufgerückte Rachad Bamario die Tore.

Wieder war es eine beeindruckende erste Halbzeit, die den Grundstein für den Erfolg legte. Nach dem Wechsel kamen die Neusässer unter Frank Lehrmann allerdings stark auf und da brannte es doch teilweise gehörig vor dem Tor des TSV-Hüters Zimmermann.

Kein Zweifel, der Sieg war verdient. Eine Halbzeit lang hatten die Gastgeber auf ihrer gepflegten Anlage in einem äußerst fairen Spiel nichts zu bestellen. Da zog der glänzend aufgelegte Matthias Fischer im Mittelfeld sein Spiel auf, schickte Bülles, Pietruska und Bunk in die Gassen und es brannte lichterloh im Lohwald. Der Elan der Friedberger wurde befeuert durch die Tatsache, dass Pietruska schon in der 2. Minute per Kopf zum 1:0 traf, als Außenbahn-Debütant Coskun Bür das Leder maßgerecht servierte. Als dann Bamario nach einem Freistoß von Fränki Rajc das Leder abfasste und humorlos zum 2:0 verwandelte, machte sich bei der Handvoll Friedberger Schlachtenbummler Zuversicht breit. Zumal die Neusässer in dieser Zeit nur ein einziges Mal aufs Friedberger Tor schossen.

Die Defensive, in die Rajc, Seifert und Bür zurückgezogen wurden, machte ihren Job mit Philipp Boser, Simon Winter und Rachad Bamario ausgezeichnet. Das musste sie auch, denn Neusäß machte nach dem Wechsel Dampf auf. Immer wieder trieb der unermüdliche Ex-Friedberger Frank Lehrmann seine Truppe nach vorne. Um ein Haar wäre schon gleich nach dem Wechsel der Anschlusstreffer fällig gewesen, doch Hofbauer vergab eine „Hundertprozentige“. Als dann auch noch Keeper Zimmermann mit einer Glanzparade das „zu Null“ rettete, befreiten sich die Dabestani-Schützlinge wieder und mit dem eingewechselten Mladenovic gab es trotz anhaltendem Druck der Platzherren einige weitere gute Konterchancen für die Friedberger. Äußerst kampfbetont war die Schlussphase, in welcher der mitfiebernde Dabestani seine Truppe lautstark auf Trab hielt.

TSV Friedberg Zimmermann; Bamario, Boser, Winter, Seifert, Fischer, Bür (70. Makowski), Rajc, Pietruska, Bülles (83. Kain), Bunk (55. Mladenovic). – Tore 0:1 Pietruska (2.); 0:2 Bamario (34.). – Zuschauer 120. – Schiedsrichter Manuel Lösch (Kaisheim).

