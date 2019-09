vor 20 Min.

SV Mering hält dicht und ist Zweiter

Auf dem Foto wehrt Merings Adrian Wolf einen Schuss gekonnt zur Ecke ab. Neben der starken Offensivleistung ist auch der Keeper ein wichtiger Baustein für den Sieg in Egg an der Günz.

Beim SV Egg an der Günz gewinnt die Abazi-Elf problemlos. Bereits nach 17 Minuten stehen die Hausherren mit dem Rücken zur Wand.

Von Sara Bergmiller

Am 13. Spieltag der Landesliga Südwest hat der SV Mering einen deutlichen Sieg beim SV Egg an der Günz geschafft und liegt damit nun auf Rang zwei.

3:0 für SV Mering nach 17 Minuten

Bereits nach 17 Spielminuten lag die Heimelf von Christian Möller mit 0:3 zurück. Den ersten Treffer der Partie erzielte Patrick Szilagyi nach einem Eckball in der zweiten Minute. Nur acht Minuten später hebelte ein langer Ball die gesamte Abwehr der Gastgeber aus, Markus Gärtner erhöhte sicher auf 0:2. Die Führung weiter ausbauen konnte Jeton Abazi in der 17. Minute, der sich zunächst gegen drei Mann durchsetzen konnte, anschließend Manuel Utz in Szene setzte und den Abpraller selbst zum 0:3 verwandelte.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit versuchte der SV Egg den Anschlusstreffer zu erzielen. Da den Gastgebern gegen geschickt verteidigende Meringer der entscheidende Pass nicht gelang, blieb es beim 0:3-Halbzeitstand.

SV Mering entscheidet Spiel gegen Egg nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern zunächst dasselbe Bild: Egg drängte weiter auf den Anschlusstreffer, tat sich jedoch schwer, Chancen zu kreieren. Wieder waren es die Meringer, die einen Fehler im Egger Aufbauspiel nutzten: Manuel Utz musste in der 70. Minute den Ball nach Vorarbeit von Jeton Abazi nur noch ins Tor einschieben.

Fast im direkten Gegenzug gelang dem SV Egg durch Thomas Hölzle der Anschlusstreffer. Dieser jedoch war nur noch Ergebniskosmetik. Unrühmlicher Schlusspunkt der Partie war der Platzverweis von Julian Singer vom SV Egg.

Mering jetzt Tabellenzweiter in der Landesliga

Nach 14 Partien belegt der SV Mering nun den zweiten Platz, wobei die meisten anderen Teams eine Begegnung weniger absolvierten. Trainer Ajet Abazi hatte stets betont, das oberste Saisonziel sei eine sorgenfreie Saison ohne Abstiegskampf. In der nächsten Partie wird dem MSV sicher alles abverlangt werden: Mit dem Tabellenführer aus Gundelfingen wartet am kommenden Sonntag ein echter Härtetest. Die Gundelfinger haben in der bisherigen Spielzeit erst zwei Mal verloren und lediglich sechs Gegentore kassiert. Stärker waren die Meringer dagegen bisher in der Offensive: Mit 32 Treffern erzielten sie ein Tor mehr als der Spitzenreiter, kassierten aber auch schon 22.

SV Mering Wolf, Szilagyi, Bytyqi, Cosar, Wiedemann, Gärtner, Utz, Fitas, Kusterer, Mittermaier, Abazi – Tore 0:1 Patrick Szilagyi (2.), 0:2 Markus Gärtner (10.), 0:3 Jeton Abazi (17.), 0:4 Manuel Utz (70.), 1:4 Thomas Hölzle (73.) – Besondere Vorkommnisse Rote Karte Singer (83./SV Egg) – Schiedsrichter Benny Woock (TSV St. Wolfgang) – Zuschauer 160



