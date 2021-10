Mering sorgt für Überraschung

KK-Schützen holen zwei Siege. SG Ried ebenfalls erfolgreich

Die Kleinkaliberschützen aus Mering waren in der Oberbayernliga West der Luftgewehrschützen diesmal in Gundelsdorf zu Gast. Dabei gab es zwei knappe Erfolge für den Aufsteiger.

Im Wettkampf gegen die bisher ungeschlagenen Schützen von Eichenlaub Unterstall II zeigten die Meringer von Beginn an, dass sie nicht gewillt waren, die Punkte dem Tabellenersten zu überlassen. Michaela Hirschberger musste sich Juliane Gersler mit 387:393 geschlagen geben, während Cäcilia Stadtherr gegen Ramona Münzinger ins Stechen mit je 390 Ringen ging. Florian Hirschberger siegte an drei mit 389:382 gegen Katharina Beil von Beginn. An Position vier sammelte Ersatzschütze Thomas Helpert (369) in seinem Debüt gegen Willi Heckl (378) erste Wettkampfpraxis. Ein enges Duell lieferte sich Stefan Zieglmeir auf Position fünf gegen Julia Braun, welches mit jeweils 374 Ringen ebenfalls ins Stechen ging. Zieglmeir setzte sich mit einer Neun durch und glich aus. Somit lag es nun an Cäcilia Stadtherr. Die Merchingerin blieb nervenstark. Ihre Zehn reichte aus, um sich gegen die Neun von Münzinger durchzusetzen. Groß war der Jubel über den 3:2-Überraschungserfolg.

Auch gegen den Mitaufsteiger Burgschütz Emmenhausen ging es knapp zu. Michaela Hirschberger musste sich mit 387:391 Ringen gegen Isabell Balser geschlagen geben. An zwei sorgte Cäcilia Stadtherr mit 390:389 gegen Julia Balser für den Ausgleich. Florian Hirschberger konterte mit einer sehr starken Schlussphase mit 96 und 99 Ringen gegen den zu Beginn führenden Florian Völkl und holte mit 386:378 den Punkt. Trotz einer Leistungssteigerung auf 373 Ringe war Thomas Helpert gegen Fabian Scheitle (375) knapp unterlegen. Den Siegpunkt holte Stefan Zieglmeir gegen Amanda Hofer hauchdünn mit 377:376. Durch die beiden Siege schoben sich die Meringer auf Platz drei der Tabelle vor, punktgleich mit Unterstall II.

In der Bezirksliga Nord-West lieferte die SG Ried im Heimkampf gegen die Schützen von Frisch Auf Singenbach eine starke Leistung ab. Mit 1524:1510 holten Christiane Steber (388), Markus Pfister (383), Katja Pestel (379) und Johann Pany (374) zwei wichtige Punkte im Kampf um den angestrebten Klassenerhalt. Bei den Gästen aus dem Gau Schrobenhausen trafen Albert Zaindl (386) und Georg Wenger (382) am besten. Durch diesen Erfolg steht Ried mit 2:2 Punkten auf Rang vier.