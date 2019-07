vor 18 Min.

Schöner Triumph für Nicola Miller

Die Kissingerin gewinnt das bayerische Nachwuchs-Championat in der Vielseitigkeit. Turniere in Mergenthau dienen als Generalprobe. Eine Prüfung entfällt wegen der Hitze.

Die Generalproben bei den Turnieren im Reitpark Mergenthau waren für die junge Kissinger Vielseitigkeitsreiterin Nicola Miller nahezu optimal verlaufen. Lief es beim Dressurturnier schon gut, so klappte die Formüberprüfung auch beim Springturnier bestens. Die Kissingerin belegte mit ihren beiden Ponys Don und Pedro im A*-Springen die Plätze drei und vier. Und beim bayerischen Nachwuchs-Championat auf Gut Kerschlach, einem Ortsteil der Gemeinde Pähl in Oberbayern, folgte nun die Krönung.

Nicola Miller konnte sich in dem zwar kleinen, aber feinen Starterfeld durchsetzen und gewann das bayerische Nachwuchschampionat, in dem Großpferde und auch Ponys in einer Gesamtwertung gewertet werden. Diese setzt sich zusammen aus Dressur, Springen, Vormustern, Theorie, Gelände und dem Sporttest Laufen.

Fast überall gute Noten

Da alle Teilprüfungen auf einen Tag angesetzt waren, wurde den Jugendlichen aufgrund der großen Hitze das Laufen erlassen, das am Ende des Tages noch hätte stattfinden sollen. Nicola Miller konnte mit tollen Noten – Dressur 7,7, Springen 8,2, Vormustern 8,5 und Gelände 7,8 – aufwarten. Lediglich in der Theorie ließ sie mit der Note 5,5 aufgrund der Aufregung einige Punkte liegen. Am Ende aber konnte sie die kombinierte Wertung mit 37,7 Punkten für sich entscheiden. Alle Teilprüfungen wurden auf A**-Niveau geritten.

Die Eltern Bianca und Bernd Miller sind sehr stolz auf ihre Tochter. „Sie hat sich von Anfang an an die Spitze gesetzt und hat auch die Ausdauer bewiesen, dieses Mammutprogramm an einem Tag durchzuziehen“, so Mutter Bianca.

Nach dem Sieg bei den bayerischen Meisterschaften im vergangenen Herbst ist das ein weiterer großer Erfolg für Nicola Miller und ihr Pony Don. (FA)

