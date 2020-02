vor 24 Min.

Stätzling trainiert ab sofort wieder

Stätzlings Trainer Andreas Jenik startet am Dienstag mit seiner Mannschaft in die intensive Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde.

Von Peter Kleist

Auch beim FC Stätzling ist die Winterpause vorbei, beide Mannschaften nehmen am heutigen Dienstag, 11. Februar, das Training im Freien wieder auf.

Die erste Mannschaft des FC Stätzling konnte ohne Hallentraining überraschend während der Winterpause den Hallenlandkreismeister-Titel erringen. In der Frühjahrsrunde haben sich beide Mannschaften vorgenommen, ihre guten Tabellenplätze zu halten und vielleicht noch zu verbessern. Momentan steht die erste Mannschaft auf dem sechsten Tabellenplatz der Bezirksliga Nord und die zweite Mannschaft rangiert auf einem guten dritten Platz in der Kreisklasse Aichach.

Erstes Training am Dienstag

Beide Mannschaften starten am Dienstag ab 19 Uhr mit der Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde. Bis zum Punktspielauftakt beider Mannschaften am 22. März wollen beide Teams topfit sein. Die Bezirksliga-Elf startet in der Bezirksliga zu Hause gegen den TSV Meitingen, der zweiten Mannschaft steht in der Kreisklasse Aichach am selben Tag zu Hause das Derby gegen den SV Ried bevor.

Christian Jauernig bleibt Trainer der Zweiten

Was die Trainerposten betrifft, so ist in der Winterpause eine weitere Entscheidung gefallen. Die Trainer der ersten Mannschaft, Andreas Jenik und Co-Trainer Sebastian Hoffmann, haben ja bereits für die kommende Saison zugesagt. Jetzt zog der Trainer der „Zweiten“, Christian Jauernig, nach. Auch er wird die kommende Saison dem Verein treu bleiben.

Bei den Zu- und Abgängen beim FC Stätzling hat sich auch ein wenig getan. Verlassen haben den Verein Raphael Schwerthöffer und Ufuk Bilgin, die zur DJK Lechhausen wechseln, sowie Senel Atakan, der zu Öz Akdeniz geht.

Ein Neuzugang für das Bezirksliga-Team ist Dominik Graf, der vom BC Rinnenthal zum FCS wechselte. Auch die zweite Mannschaft kann zwei Neuzugänge verzeichnen: Hakan Nurten kommt vom SC Oberbernbach und Max Kandler vom TSV Friedberg.

Die Testspiele in der Übersicht

FC Stätzling I

16. Februar 16.30 Uhr Rain am Lech II – FCS (in Rain)

22. Februar 19.30 Uhr FCS – TSV Göggingen (in Batzenhofen)

29. Februar 17 Uhr FCS - FC Gundelfingen (in Gersthofen)

7. März 17 Uhr FCS – SC Oberweikertshofen (in Gersthofen)

15. März 11 Uhr FCS – TSV Haunstetten (in Gersthofen)

FC Stätzling II

15. Februar 15 Uhr FC Königsbrunn – FCS II (in Königsbrunn)

22. Februar 15 Uhr TSV Ustersbach – FCS II (in Ustersbach)

23. Februar DAKV Augsburg – FCS (in Batzenhofen, die Uhrzeit steht noch nicht endgültig fest).

1. März 13 Uhr TSV Bobingen II – FCS II (in Bobingen)

7. März 12.15 Uhr FCS II – SV Hammerschmiede (in der Firnhaberau)

14. März FSV Wehringen – FCS II (in Wehringen, Uhrzeit steht noch nicht fest).

