Rückschlag für Kissing

BOL-Männer müssen erstmals die Punkte teilen. Zweite feiert Premiere

Die ersatzgeschwächten Tischtennis-Herren 1 des Kissinger SC mussten den ersten Dämpfer in der BOL hinnehmen, ziehen aber im Bezirkspokal ins Viertelfinale ein.

Im Spiel bei der DJK Augsburg-Nord musste der KSC auf Max Beer und Jochen Heinrich verzichten. Trotzdem konnte man durch Doppelsiege von Gräbner/Schneider und Fuchs/Riemer mit 2:1 in Führung gehen. Thomas Gräbner und Max Koslowsky bauten den Vorsprung auf 4:1 aus, aber durch Niederlagen von Peter Fuchs und Florian Schneider war der alte Abstand wiederhergestellt. Die Ersatzmänner Gerald Spengler und Andy Riemer konnten ihre Spiele gewinnen und so stand es nach der ersten Einzelrunde 6:3 für den KSC. Doch in der zweiten Einzelrunde waren nur noch Koslowsky und Fuchs erfolgreich, sodass es ins Entscheidungsdoppel ging. In einem umkämpften Spiel unterlagen Gräbner/Schneider und damit stand das 8:8 fest. In der Tabelle der BOL bleibt das KSC-Team trotzdem vorne dabei. Im Bezirkspokal gab es beim TSV Bobingen einen 4:1-Erfolg, wodurch der KSC im Viertelfinale steht.

Die Zweite konnte aufgrund von Personalmangel nicht antreten. Dafür verbuchten die Herren IV den ersten Sieg der Saison. Gegen den BC Rinnenthal II gab es einen 9:7-Erfolg. Der KSC ging durch Steininger/Braitmayer und Felgenhauer/Schulz in Führung. Uli Steininger, Christoph Braitmayer und Edgar Ossner punkteten zum 5:4. Es folgten Siege von Steininger, Jörg Felgenhauer und Braitmayer. Im Abschlussdoppel machten Steininger/Braitmayer den Erfolg perfekt. Damit verlässt das Team die Abstiegsplätze. (hj)