vor 39 Min.

Turnen, toben, hüpfen und spielen Lokalsport

„Kreativ Kids“ sollen spielerisch zum Sport gebracht werden - dafür sorgen Barbara Schmauz und Franzi Kaindl.

Von Sabine Roth

Kinder bewegen sich zu wenig. Diesem Trend muss man entgegenwirken und mit Spaß punkten. „Kinder sollten vor allem spielerisch an Sportarten herangeführt werden“, weiß Barbara Schmauz, Übungsleiterin beim TSV Friedberg. Deshalb hat sie das Programm „Kreativ Kids“ entwickelt. Unterstützt wird sie von Franzi Kaindl, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Verein macht.

Bei Kreativ Kids gibt es im Vergleich zum „normalen Kinderturnen“ mehr Freiheiten. Die Kinder dürfen improvisieren und Neues ausprobieren. Da werden einfach mal Menschenpyramiden gebaut, man darf auf einer Slackline balancieren, über den Kasten oder den Bock springen und tolle Figuren machen oder einfach mal ganz unbeschwert Handstände und Räder ausprobieren. „Bei uns gibt es Abenteuerturnen, da wird viel gelacht. Wir fahren auch mit Rollbrettern rum oder ziehen alle an einem Tau. Je nachdem, was die Kinder gerne machen möchten“, sagt Franzi Kaindl. Die 19-Jährige liebt es, mit den Kindern zu turnen und Dinge auszuprobieren. „Im Moment üben wir für das Bayerische Kinderturnfest, das vom 27. bis 29. Juli in Aichach stattfindet“, so die FSJlerin.

Das Angebot richtet sich an Kinder von vier bis zwölf Jahren. „Bei Kreativ Kids ist der Spaß an der Bewegung im Vordergrund. Gleichzeitig werden aber auch die Kondition, Koordination, der Gleichgewichtssinn, die turnerische Grundfähigkeit und die soziale Kompetenz verbessert“, so Barbara Schmauz. „Die Kinder sollten auch etwas Ehrgeiz mitbringen und sich auf neue Freunde freuen.“ Eine gute Übung ist der Sprung über den Kasten, dabei sind Power und Mut wichtig. Für Franzi Kaindl ist die Arbeit mit Kindern ein tolles Erlebnis, das sie niemals missen möchte. Wer Lust hat: einfach ausprobieren und vorbeikommen.

Mitmachen In unserer Serie stellen wir jeden Montag Fitnesstipps vor. Wenn Ihr Verein ein interessantes Angebot hat, melden Sie sich bitte unter redaktion@friedberger-allgemeine.de

Themen Folgen