vor 41 Min.

Viele Podestplätze für den TV Mering

Beim ersten Gau-Einzelwettkampf der männlichen Jugend überzeugt der Nachwuchs des TVM. Was sich die Jungs für die nächsten Wochen vornehmen.

In Stadtbergen fand der erste von zwei Wettkampftagen des Gau-Einzelwettkampfs Gerätturnen männlich statt. Mit 23 gemeldeten Turnern stellte der TV Mering nicht nur am zweitmeisten Turner aller zehn teilnehmenden Vereine, sondern sicherte sich auch zahlreiche Podestplätze.

In der G-Jugend holte Simon Zierau (Jahrgang 2014) als jüngster Teilnehmer dank einer tollen Boden- und Reckübung Platz eins.

Sehr unerwartet missglückte David Borchardt (2012) ein Element an seinem Paradegerät, den Ringen. Doch am Pauschenpferd turnte er sich mit nur 0,15 Punkten weniger als der Zweitplatzierte auf Platz drei in der F-Jugend. Erstmals wurde in der E-Jugend aufgrund der hohen Teilnehmerzahl mit über 30 Teilnehmern die Wettkampfklasse in E2 und E1 geteilt. Dabei gelang dem TVM ein besonderer Coup: Mit Felix Brendel (2011), Fabian Brendel (2011) und Niklas Hertle (2011) erstritten sich drei Spitzenturner alle drei Podestplätze. Während Fabian und Felix ohne große Fehler turnten, unterliefen Niklas größere Patzer am Boden und am Pauschenpferd. Über einen guten siebten Platz durfte sich Adrian Streczynski mit seinem ersten Wettkampf freuen. Seine Vereinskollegen Christopher Bader, Jonas Schindler und Jonathan Friedrich (alle 2011) folgten zum Teil ebenfalls mit ihrem ersten Wettkampf auf den Plätzen elf, zwölf und 13. Ebenfalls seinen ersten Wettkampf absolvierte Patrick Friedrich (2009). Als Quereinsteiger musste er sich dann aber mit einem undankbaren 24. Platz in der D-Jugend zufriedengeben. In der C-Jugend sicherten sich Rene Walkmann (2006), Rafael Rakosi und Henrik Hager (2007) mit ordentlichen Übungen die Plätze sieben, acht und neun. Rene Walkmann verpasste Platz vier nur um 0,2 Punkte. Er und auch Rafael Rakosi peilen diesen Platz noch an. In der B-Jugend fielen mit Johannes Mödl und Leon Herz zwei der besten Meringer Turner aus. Noa Seifert, Manuel Lidl und Stefan Lidl (alle 2005) turnten, wobei Seifert das Podest mit mehr als einem Punkt verfehlte.

Einen weiteren Treppchenplatz erturnte sich Adrian Prassek mit Rang zwei und komfortablem Vorsprung über 2,5 Punkten in der A-Jugend. Alexander Kreft (2003) und Pamino Elias (2003) landeten auf den Rängen fünf und sechs.

Andreas Widmann, der als Kampfrichter fungierte, zeigte sich sehr zufrieden. „Um die Platzierungen und die Podestplätze verteidigen zu können, müssen wir am Reck noch schwierigere Übungen zeigen“, stellte er für alle Meringer Altersklassen fest.

Bereits bei den Meringer Vereinsmeisterschaften am 18. Mai sollen die neuen und schwierigeren Übungen präsentiert werden, damit diese beim Turnfest Ende Mai und für am zweiten Wettkampf am 29. Juni in der heimischen Eduard-Ettensberger-Halle gezeigt werden können.

