Zwei Kissinger auf dem Weg in die 1. Liga Lokalsport

Volker und Florian Eglauer führen nach der Vorrunde die Sommertabelle der 2. Bundesliga an.

Zwei Kissinger Eisstockschützen sind auf dem besten Weg in die 1. Bundesliga – Sommer. Im malerisch gelegenen Untertraubenbach in der Nähe von Cham in der Oberpfalz fand die erste Runde der 2. Bundesliga – Sommer im Eisstockschießen statt.

Unter 15 teilnehmenden Mannschaften war auch der EC Gerabach am Start, und in diesem Team standen auch Volker und Florian Eglauer aus Kissing. Der EC Gerabach, der amtierende Vizemeister im Winter, wollte sich nun anschicken, auch im Sommer in die 1. Liga aufzusteigen.

Florian und Volker Eglauer legten aber mit ihren Mannschaftskollegen zum Start ein Unentschieden gegen den Mitfavoriten Oberkreuzberg hin. Das Team mit Moar Florian Eglauer, Angreifer Volker Eglauer sowie Günther Mayer und dem wieder erneut stark aufspielenden Schlussmann Karl Heinz Schießl zeigte schnell, dass man zu den Favoriten zählte. Nach drei Siegen in Folge musste sich die Mannschaft mit den Kissingern dann dem Team aus Zell, das einen Weltmeister in seinen Reihen hat, geschlagen geben.

Anschließend gingen die Kissinger mit ihren Mitstreitern wieder auf Punktejagd. Mit tollen Schüssen, Spielaufbau und Ausführung glänzte der EC Gerabach, damit waren die anderen Mannschaften meist überfordert. Es dauerte bis zu Spiel neun, bis Surheim das Team mit den Kissingern bezwingen konnte. „Die Niederlage wäre vermeidbar gewesen, aber in dieser Klasse kann jeder jeden schlagen“, meinte Volker Eglauer.

Doch dann besannen sich die Gerabacher wieder auf ihre Stärken, konzentrierten sich, spielten konsequent weiter und ließen bis zum Schluss nichts mehr anbrennen.

Mit 23:5 Punkten und der überragenden Stocknote von 2,422 landeten die Kissinger und ihre beiden Kollegen nach dem ersten Spieltag auf dem ersten Platz – vor Zell, Oberkreuzberg und Oberbergkirchen.

Die Ausgangslage ist also hervorragend, denn aus der 2. Bundesliga steigen 4 Mannschaften in die 1. Liga auf. Und das ist das erklärte Ziel von Florian und Volker Eglauer. Das Team hat acht Punkte Vorsprung auf Platz fünf und die beste Stocknote, was fast noch einmal einen Punkt ausmacht.

„Die Wahrscheinlichkeit, dass wir im nächsten Jahr erstklassig sind, ist daher sehr groß“, meinte Florian Eglauer, der gerade seinen Industriefachwirt macht. Die Kissinger betrachten den Erfolg mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Die Freude über das Erreichte ist sehr groß, aber wir wissen auch, dass noch ein Spieltag aussteht“, erklärten die beiden. Traurig sind die Kissinger aber aus einem anderen Grund, verstarb doch vor Kurzem Opa Günter Eglauer plötzlich und unerwartet. „Er hat unsere Spiele immer im Liveticker zu Hause verfolgt oder war auch im Stadion dabei und hat mitgefiebert. Aber Opa schaut uns von oben sicherlich zu“, so die beiden Kissinger, die dabei einige Tränen verdrücken.

Der zweite und entscheidende Spieltag steht in knapp zwei Wochen in Pilgramsberg an – dann gilt es für die beiden Eglauers.

