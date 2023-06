Aufstieg ist das Ziel: Meisetschläger und Pestel übernehmen in Eurasburg

Der SC Eurasburg will den Aufstieg in die A-Klasse schaffen. Michael Meisetschläger und Jürgen Pestel bilden künftig das Trainerduo.

Die Fußballer des SC Eurasburg haben sich mit zwei bekannten Gesichtern auf der Trainerposition verstärkt. Michael Meisetschläger gibt künftig als Cheftrainer die Kommandos beim B-Klassisten. Unterstützt wird er vom spielenden Co-Trainer Jürgen Pestel.

Sie folgen auf Gerhard Thoma, der nach fünf Jahren beim SCE aufgehört hat. Meisetschläger war zuvor jahrelang beim SV Ried als Spielertrainer aktiv, wo der 33-Jährige als Trainer bereits einen Aufstieg vorzuweisen hat. Meisetschläger war bis 2019 Coach in Ried, seitdem pausierte der frühere Landesligaspieler. Auch Jürgen Pestel, der vergangene Saison mit dem TSV Merching in die Kreisliga aufstiegen ist, sammelte bereits Erfahrungen als Trainer in Merching und bei den Sportfreunden in Friedberg. Der 35-jährige Angreifer soll für die nötigen Tore sorgen. „Wir sind stolz, dass wir den Kader so halten konnten und zudem zwei bekannte und erfahrene Trainer aus dem Landkreis für uns gewinnen konnten. Das klare Ziel ist jetzt der Aufstieg“, so Abteilungsleiter Dominik Kirchberger.

Im vergangenen Jahr verpasste Eurasburg als Dritter um einen Punkt knapp den Aufstieg. Die Vorbereitung beim SCE startet am 10. Juli. (AZ)