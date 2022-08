Fußball

18:00 Uhr

Experten-Tipp: Spielertrainer Thomas Nöbel sieht FC Bayern noch stärker

Plus Thomas Nöbel peilt mit den Sportfreunden Friedberg den Aufstieg an. Warum er die Siege im Pokal sofort eintauschen würde und was er von der Bundesliga erwartet.

Von Sebastian Richly

Thomas Nöbel geht in sein zweites Jahr als Trainer der Sportfreunde Friedberg. Seit dieser Saison Trainer der DJK Gebenhofen. Der 37-Jährige ist im Wittelsbacher Land kein Unbekannter. Unter anderem war er schon für den FC Laimering, den SC Oberbernbach und den FC Gundelsdorf am Ball. Für den TSV Aindling lief der Angreifer in der Bayernliga auf. Ausgebildet wurde Nöbel in der Jugend des TSV 1860 München. Nöbel, der in Langweid wohnt, hat noch heute Kontakte in den Profi-Fußball.

