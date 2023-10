Nach Sieg: Kreisklasse hat mit Stotzard einen neuen Spitzenreiter

Plus Stotzard besiegt Schiltberg und ist neuer Spitzenreiter. Die Punkteteilung gegen Bachern ist für Ried zu wenig, Inchenhofen feiert Kantersieg bei Ecknach II.

Die DJK Stotzard stürmt vor: Nach dem 2:1-Heimerfolg über den TSV Schiltberg übernimmt die Knauer-Elf die Tabellenspitze punktgleich mit dem SV Ried, der in der Schlussminute den Sieg abgeben musste – Bachern glich zum 1:1-Endstand aus. Hoch mit 6:1 siegte der TSV Inchenhofen beim VfL Ecknach II.

Der TSV Inchenhofen bleibt auf der Überholspur. Auch bei den Reservisten des Bezirksligisten Ecknach entführte die Elf vom Martin Stammler die Zähler. „Wir haben bis zur Pause gut dagegengehalten und hatten auch nach dem Wechsel noch die Chance zum Ausgleich“, sagte VfL-Coach Raphael Engl. „Aber Inchenhofen hat die Chancen eiskalt genutzt.“ Marco Bergmair erzielte vor der Pause die Führung, nach dem Wechsel legte er zwei weitere Treffer nach. „Dazwischen haben leider Tatarevic und Schmidt ihre Möglichkeiten nicht genutzt“, so Engl. Als dann Manuel Appel auf 4:0 für die Gäste stellten, stellte auch die Heimelf den Offensivbetrieb ein.