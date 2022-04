Fernduell um den Aufstieg: Das ist Griesbeckerzells großer Trumpf

Die Top Fünf der Oststaffel sind auswärts gefordert. Die besten Karten hat aktuell der SC Griesbeckerzell. Auf den Kissinger Sc wartet ein echter Prüfstein.

Keine Pause für die heimischen Kreisliga-Fußballer. Nach dem Spieltag unter der Woche geht es bereits am Wochenende wieder um wichtige Punkte im Ligaendspurt. Es wird dabei immer spannender, denn die Spiele werden weniger. Vor allem in der Oststaffel bahnt sich wahrer Krimi im Aufstiegsrennen an. In der Augsburger Staffel kann der Kissinger SC die Relegation am Sonntag perfekt machen. Der Gegner hat es allerdings in sich.

Heimlich, still und leise hat sich der SC Griesbeckerzell auf Platz zwei vorgearbeitet. Als einziges Team ist die Mannschaft von Spielertrainer Matthias Kefer in diesem Kalenderjahr noch ungeschlagen. Zuletzt gab es vier Siege am Stück. Der Lohn ist der Relegationsplatz. Bei vier Punkten Rückstand auf Platz eins ist aber sogar noch die Meisterschaft drin. Verantwortlich dafür ist vor allem die starke Defensive, denn die Zeller kassierten 2022 in sieben Ligaspielen gerade einmal drei Gegentreffer. Ein weiterer Trumpf könnte das Restprogramm sein, denn der SCG trifft fast ausschließlich noch auf Teams aus dem Tabellenkeller. Gegen die direkten Konkurrenten hat die Kefer-Elf bereits alle Partien durch. Und dennoch warnt der Coach. Mit einem Sieg am Samstag beim FC Rennertshofen (Anpfiff 15.30) könnte Zell einen weiteren Schritt Richtung Aufstieg machen.

Platz zwei und damit die Relegation klar machen kann am Sonntag bereits der Kissinger SC in der Kreisliga Augsburg. Auch der KSC ist in diesem Kalenderjahr noch ohne Niederlage. Nur beim Gipfeltreffen in Dinkelscherben gab es eine Punkteteilung, ansonsten hielt sich das Team von Trainer Marco Henneberg makellos. Am Sonntag ab 15 Uhr wartet auf die beste Defensive der Liga aber ein echter Prüfstein, wenn es zum Tabellenvierten TSV Pfersee geht. Der Aufsteiger spielt eine sehr starke erste Saison in der Kreisliga und wird nach Dinkelscherben der zweite Brocken 2022. Was die Augsburger leisten können, zeigten sie unter anderem beim 2:2 in Dinkelscherben. Im Hinspiel siegte der Kissinger SC mit 1:0.

Zu einem Derby kommt es am Samstag ab 17 Uhr, wenn der BC Adelzhausen den BC Rinnenthal empfängt. Beide Teams haben weder mit dem Auf- noch dem Abstieg zu tun. Dennoch werden die Kontrahenten die Partie ernst nehmen, schließlich geht es sowohl für den BCA als auch den BCR noch um Platz sechs. Die Elf vom Römerweg liegt aktuell drei Zähler vor Rinnenthal. Im Hinspiel gab es ein 1:1. Schon damals traf Adelzhausens Torjäger Dominik Müller. Der Angreifer hat zu seiner Topform zurückgefunden. Unter der Woche erzielte Müller einen Dreierpack und führt nun die Torjägerliste der Oststaffel an. Ein Unentschieden in dieser Partie würde dem TSV Friedberg nutzen, der am Sonntag in Aresing zu Gast ist.