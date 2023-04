Fußball

Kult-Trainer bleibt: Günter Bayer verlängert beim TSV Merching

Plus Günter Bayer steht als Trainer auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie beim Kreisklassisten TSV Merching. Ein Torwarttrainer stellte den Kontakt her.

„Für uns ist es eine große Sache, dass Günter Bayer bei uns weitermachen will, unabhängig von der Liga“, freut sich Merchings Sportlicher Leiter Martin Schmelcher, dass der Erfolgstrainer auch kommende Saison die Kommandos beim Kreisklassisten geben wird. Auch sonst setzt der TSV Merching auf Kontinuität. Denn mit Markus Rölle bleibt auch Bayers Co-Trainer an Bord. Auch die zweite Mannschaft wird weiter von Trainer Robin Tschip und Assistent Tobias Süßmeir geführt.

Fußball: Das schätzt der TSV Merching an Günter Bayer

Besonders wichtig war Schmelcher aber die Verlängerung von Bayer: „So haben wir Sicherheit, egal, was passiert. Ich bin beeindruckt von ihm. Seine Ansprache, seine Aura und seine Motivationskünste sind schon einzigartig“, so der Sportliche Leiter, der hinzufügt: „Er fordert auch viel, aber die Jungs nehmen das an. Der sportliche Erfolg kommt obendrauf.“ Aktuell stehen die Merchinger auf Platz drei der Kreisklasse Augsburg Mitte. Sollte der TSV seine beiden Nachholspiele gewinnen, wäre er ganz vorne: „Wir haben es selbst in der Hand. Wir wollten oben mitspielen, aber der Aufstieg ist keine Pflicht, das sieht auch Günter Bayer so. Die Saison ist noch lang und wir werden sehen, was am Ende dabei rauskommt.“

