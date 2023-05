Fußball-Landesliga

Der SV Mering bremst Spitzenreiter Sonthofen aus

Plus Der Fußball-Landesligist Mering nutzt beim FC Sonthofen zwar nur eine seiner Chancen, schafft damit aber ein Remis in der Ferne. Ob der eine Punkt am Ende reicht?

Von Lorenz Ostermair

Eine schwere Aufgabe hatte der SV Mering am Samstag in der Fußball-Landesliga Südwest zu bestreiten. Im Kampf um den Klassenerhalt musste man auswärts zum Tabellenführer FC Sonthofen. Die Sonthofener wurden ihrer Favoritenrolle allerdings nicht gerecht und der SV Mering erkämpfte sich beim 1:1-Unentschieden einen Punkt, der für beide Teams wohl zu wenig ist.

Für den MSV ist es die vierte Punkteteilung in Folge. Unter Gerhard Kitzler bleiben die Meringer weiterhin ungeschlagen und holten zehn Punkte aus sechs Spielen seit dem Trainerwechsel. Kitzler bilanzierte: „Ich bin sehr zufrieden mit der Einstellung der Mannschaft, die sich trotz der Rückschläge nicht unterkriegen lässt und immer weiter macht.“ Mit dem Punkt sei er zufrieden, „es war keinerlei Klassenunterschied zwischen uns und Sonthofen zu sehen.“

