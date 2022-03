Fußball

06:00 Uhr

Ohne Personalsorgen: Mering will wieder angreifen

Die Auswechselbank des SV Mering war im Heimspiel gegen den FV Illertissen II nicht gerade voll besetzt. Das wird sich am Sonntag beim Gastspiel in Ehekirchen wieder ändern. Für den MSV ist es ein wichtiges Spiel.

Plus Der SV Mering reist nach Ehekirchen. Trainer Ajet Abazi hat im Vergleich zum jüngsten Auswärtsspiel mehr Auswahl. Stätzling tritt beim heimstärksten Team an.

Von Sebastian Richly

Eine Mammutaufgabe wartet am Sonntag auf den FC Stätzling. Der FCS muss beim Tabellendritten der Bezirksliga Nord, dem VfL Ecknach ran. Den Stätzlinger könnte etwas gelingen, dass in dieser Spielzeit noch keinem Team gelungen ist. Der SV Mering muss ebenfalls in den Norden, zum FC Ehekirchen. Warum der MSV-Coach auf möglichst viele Fans des FCE hofft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

