Fußball

06:00 Uhr

Brisant: Umgekehrte Vorzeichen vor dem Friedberger Stadtderby

Im Hinspiel gegen den BC Rinnenthal (blaue Trikots) zeigten sich Kapitän Marcel Pietruska (am Ball) und der TSV Friedberg in Topform. Aktuell liegen die Rivalen punktgleich in der Tabelle.

Plus Stätzling kann die Tabellenführung übernehmen. In der Kreisliga sorgt nicht nur das Friedberger Stadtderby für Spannung. Petersdorf trifft auf den Angstgegner.

Von Sebastian Richly

Für möglich gehalten hatten das die Fußballer des FC Stätzling nicht, doch nun ist sie da, die große Chance, die Tabellenführung in der Bezirksliga Schwaben Nord zu übernehmen. Im Nachholspiel am Mittwoch gegen den TSV Nördlingen II (Anpfiff 18.30 Uhr) reicht dem FCS bereits ein Punkt, um an der Konkurrenz vorbeizuziehen. Auch sonst gibt es unter der Woche einige Nachholspiele. Ein besonderes Duell gibt es in der Kreisliga Ost.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

