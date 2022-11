Stehaufmännchen Affing: Warum der FCA plötzlich wieder im Rennen ist

Plus Der FC Affing meldet sich im Abstiegskampf zurück. Kissing bricht endlich den Bann und gewinnt auswärts. Der Spieler des Spieltags kommt aus Petersdorf.

Zwei neue Erkenntnisse gibt es zum Start der Rückrunde in den Bezirksligen. Erstens: Der FC Affing hat sich noch lange nicht aufgegeben und eindrucksvoll im Abstiegskampf zurückgemeldet. Zweitens: Der Kissinger SC kann doch noch auf fremden Plätzen gewinnen. Nicht neu ist allerdings, dass der SSV Alsmoos-Petersdorf einen der besten Stürmer der Kreisliga Ost in seinen Reihen hat.