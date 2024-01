Handball

27.01.2024

Derby für Kissinger Handballer - KSC-Damen doppelt gefordert

Plus Für die Kissinger Handballerinnen steht nach dem Auftakt am Freitag am Sonntag das nächste Spiel an. Die Herren des TSV Friedberg empfangen Bayern München.

Von Domenico Giannino Artikel anhören Shape

Erstmals sind am Wochenende im neuen Jahr alle heimischen Mannschaften gefordert. Es stehen wegweisende Spiele an. Bei den Kissinger Damen ist es eine Frage der Kraft.

Die Landesliga-Handballer des TSV Friedberg empfangen am Sonntag ab 16.30 Uhr den FC Bayern München. Dann wollen die Herzogstädter nach dem Auswärtssieg in Schwabmünchen vor Wochenfrist nachlegen. Der Verein aus der Landeshauptstadt hat erst in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Landesliga geschafft. Der Start verlief holprig: Bayern war nach fünf Spielen ohne einen Zähler Letzter. Der erste Saisonsieg gelang dem FC dann ausgerechnet gegen den TSV Friedberg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .