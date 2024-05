Handball

Kurioser Trainertausch: So geht es bei Kissings Handballteams weiter

Julia Rawein bekommt in der neuen Saison mit Patricia Hollerweger eine gleichberechtigte Trainerin zur Seite gestellt. Für die Kissinger Frauen geht es in der Landesliga weiter.

Von Domenico Giannino

Bei den Kissinger Handballteams hatte die Saison ein wenig etwas von einem Januskopf. Während die KSC-Damen souverän in die Landesliga aufstiegen mit 18 Siegen in 20 Spielen, beendeten die Herren die Spielzeit in der Bezirksoberliga als Letzter mit nur einem Saisonsieg. Das hat für den KSC weitreichende Konsequenzen. Die Kissinger stehen nach zwei schweren Spielzeiten vor einem kompletten Neuanfang.

„Wir haben leider keine guten Neuigkeiten“, sagt die bisherige Trainerin Patricia Hollerweger. „Die Mannschaft hat sich gemeinsam mit der Abteilungsleitung für einen kompletten Neuanfang in der Bezirksklasse entschieden. Denn uns werden mehrere Leistungsträger verlassen." Unter anderem verlässt der Torschützenkönig der BOL Felix Heger den Verein. Auch für Hollerweger wird es nicht weitergehen. "Ich werde in Zukunft die Damen unterstützen und meine Kollegin Julia Rawein entlasten.“

