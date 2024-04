Radball

03.04.2024

Kissing muss kämpfen: Zweite des RSV kämpft um Klassenerhalt in 2. Bundesliga

Plus Die Zweite des RSV Kissing holt zum Abschluss der Hinrunde vier Punkte in der 2. Bundesliga. So ist die Ausgangslage für Andreas Pongratz und Lukas Keller.

Vier Spiele standen für Andreas Pongratz und Lukas Keller beim Spieltag der 2. Radball Bundesliga in Waldrems auf dem Programm. Gleich zum Auftakt ging es gegen die Überraschungsmannschaft der Liga aus Aalen-Hofen. Der Aufsteiger steht an der Tabellenspitze und hat eine beeindruckende Siegesserie hingelegt– bisher alle acht Spiele für sich entschieden.

Es entwickelte sich ein packendes Spiel mit nur wenigen Torchancen auf beiden Seiten. Nach einer gelungenen Eckballkombination gingen Pongratz und Keller mit einer knappen 1:0-Führung in die Halbzeitpause. Im zweiten Spielabschnitt kam vom Gegner mehr Druck auf das Kissinger Tor. Pongratz musste sich zweimal beherzt in die Schüsse werfen. Bei einem Vier-Meter Strafball war er jedoch machtlos. In der letzten Spielminute gelang Lukas Keller nach einem schönen Angriff der erneute Führungstreffer. Hofen versuchte noch einen Torschuss, doch der Ball ging ein gutes Stück am Kissinger Gehäuse vorbei. In den letzten Sekunden sicherte Kissing den Ball geschickt ab und nahm drei wichtige Punkte mit. Gegen Kemnat setzte es anschließend jedoch eine klare 3:8-Niederlage. Außenspieler Lukas Keller wurde dabei immer wieder geschickt abgeblockt. Gegen die platzierten Torschüsse der Württemberger war Pongratz machtlos. Gegen Reichenbach ging Kissing schnell mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause nutzte Reichenbach einen Konter zum 1:1-Halbzeitstand. Gleich nach dem Wechsel mussten Pongratz und Keller das 1:2 hinnehmen. Kissing drängte auf den Ausgleich. Doch ein weiterer Konter brachte den 1:3 Rückstand. Pongratz verkürzte mit einem Schlagschuss auf 2:3. Auch bei zwei weiteren Pfostenschüssen kam Kissing nicht zum Torerfolg. Mit dem vierten Treffer gelang Reichenbach die Entscheidung.

