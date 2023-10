Befreiung im Abstiegskampf: Meringer Ringer deklassieren Kottern

Plus Die Ringer des TSC Mering atmen auf. In Kottern gewinnt das Team souverän. Ein Athlet zeigt einen besonders spektakulären Kampf.

Als eine Standortbestimmung sahen die Verantwortlichen des TSC Mering den Auswärtskampf der Ringer gegen den Tabellennachbarn aus Kottern. „Wir wollten unbedingt gewinnen, um uns Luft im Abstiegskampf zu verschaffen“, ordnete Vorsitzender, Peter Tränkl, die Wichtigkeit des Kampfes ein. Trotz etlicher personeller Umstellungen präsentierten sich die Meringer nervenstark und lieferten eine starke Leistung ab. „Wir waren im Kopf heute voll auf der Höhe und haben verdient gesiegt“, lobt TSC-Coach René Winter sein Team.

Im Fliegengewicht sahen die Zuschauenden im freien Stil einen spektakulären Fight zwischen Julian Rust und Jonas Imburgia. Dabei fielen Wertungen in Hülle und Fülle, doch kurz vor dem Abpfiff brachte Imburgia mit seinem Schultersieg die Fans zu jubeln (Stand 4:0). Im Schwergewicht zeigte Marcel Kasperek eine souveräne Leistung. Vor allem im Stand war der Meringer stets aktiver und sorgte mit vier Wertungen im Boden für einen 10:0 Triumph über Alfredo Santangelo (Stand 7:0). „Den muss man erst einmal so beherrschen. Das war stark“, zeigte sich Winter beeindruckt. Kurzfristig vertreten wurde der Trainer der Schwaben durch Maximilian Kroiß bis 61 Kilo griechisch-römisch. Und dieser machte seine Sache gut: Trotz Rückstand zur Pause drehte er mit einem Schwunggriff die Partie und siegte 16:11 (Stand 9:0). Deutlich verbessert präsentierte sich Bartosz Sofinski bis 98 Kilo Freistil. Den jungen Jens Wörmann deklassierte er technisch überlegen und baute die Führung seines Teams auf 13:0 aus.