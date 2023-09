Ringen

Starker Auftakt: Aufsteiger Mering starten mit deutlichem Sieg

Plus Die Ringer des TSC Mering besiegen zum Bayernliga-Auftakt Mietraching deutlich. Ein Neuzugang überzeugt. Ein Kämpfer ist beflügelt von seiner Hochzeit.

Von Matthias Biallowons Artikel anhören Shape

Unsicher waren sich die Ringer des TSC Mering ob der eigenen Stärke in der neuen Liga. „Klar wussten wir, dass wir einen guten Kader haben, aber wir kannten nicht die Qualitäten der Gäste. Gerade zu Beginn einer Saison fischt man da immer etwas im Dunklen“, gibt der TSC-Vorsitzende Peter Tränkl Einblicke in die Überlegungen vor dem Duell gegen Mietraching. Dass am Ende ein deutlicher 23:8 Triumph auf der Anzeigetafel stand, freute die Trainer umso mehr: „Wir sind damit gut gestartet. Sowas ist ganz wichtig für eine lange Saison“, betont Coach René Winter, „zudem waren wir heute klar besser“, fügt der zweite Trainer Radoslaw Siejak hinzu. Und damit liegt der Meringer genau richtig, denn die acht Einzelsiege aus zehn Kämpfen sprechen eine klare Sprache.

Auch Merings Neuzugang Marcel Kasperek (rotes Trikot) siegte souverän. Foto: Matthias Biallowons

Kampflos die Punkte einfahren konnte Niklas Kroiß bis 57 Kilo Freistil, da Mietraching keinen Ringer stellen konnte (Stand 4:0 für den TSC). Im Schwergewicht musste Luca Gelb noch vor der Pause verletzungsbedingt aufgeben und die Zähler an Markus Lederer abtreten (Stand 4:4). Bis 98 Kilo Freistil waren die Fans gespannt auf den ersten Auftritt ihres Neuzugangs aus Polen. Marcel Kasperek enttäuschte die Erwartungen nicht und deklassierte Daniel Pohlodek nach nur einer Minute überlegen (Stand 8:4). Ebenfalls „geschenkt“ bekam Maximilian Kroiß den „Vierer“ bis 61 griechisch-römisch, da sein Kontrahent mit Übergewicht angetreten war (Stand 12:4). Enger, aber dennoch eindeutig, ging es dagegen bis 86 Kilo griechisch-römisch zu, wo Lennart Bieringer Markus Schmidt mit gutem Standkampf und Stärke im Boden mit 8:1 bezwang (Stand 14:4).

