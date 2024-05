Sportgymnastik

06:00 Uhr

Elegant ins Finale: Friedbergerin Luzie-Riva Lampe turnt bei deutscher Meisterschaft

Plus Sportgymnastin Luzie Lampe vom TSV Friedberg qualifiziert sich für die deutsche Meisterschaft, die am Wochenenden stattfindet.

Bei den bayerischen Meisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik in Nürnberg sicherte sich Luzie Riva Lampe vom TSV Friedberg mit drei Podestplätzen souverän die Teilnahme zum Qualifikationskampf der Altersklassen zu den deutschen Jugendmeisterschaften.

In beiden Altersklassen konnten sich jeweils die besten 16 Gymnastinnen das Ticket zu den deutschen Meisterschaften sichern. Die sonst so nervenstarke Lampe war sich der Bedeutung dieses Qualifikationswettkampfes bewusst, da sie doch die 19 besten Sportgymnastinnen aus ganz Deutschland vor sich hatte. In Gegenwart der starken Konkurrenz aus ganz Deutschland stand das Ticket für die Jugendmeisterschaft nicht in der Erwartungshaltung von Trainerin Sylvia Basch, doch ein kleiner Hoffnungsfunke bestand trotzdem. Kurz vor ihrem Auftritt konnte die Friedbergerin ihre Nervosität doch nicht ganz unterdrücken. Es schlichen sich minimale Fehler in die Übungen mit Reifen, Ball, Keulen und Ball ein. Dennoch präsentierte sie ihre Übungen ohne größere Fehler.

