Friedberg kann nach zwei Niederlagen wieder Punkte sammeln

Plus Endlich ein Grund zum Feiern – nach zwei Niederlagen setzen sich die Drittliga Volleyballer aus Friedberg nun souverän gegen Leipzig durch.

Nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Spielen der Playoffs haben die Friedberger Volleyballer im dritten Spiel wieder Grund zum Feiern. Mit 3:0 gewann das Team von Trainer Matthias Gärtner gegen die L.E. Volleys aus Leipzig. Durch die drei gewonnen Punkte schieben sich die Friedberger wieder auf Platz drei der Tabelle. Zufrieden kommentiert Trainer Gärtner den Spieltag: „Insgesamt war das eine klasse Leistung des gesamten Teams. Von der weiten Anreise, über das Warm-up bis zum letzten Punkt war das diszipliniert und hoch fokussiert. Leipzig war ein starker Gegner. Mit 3:0 täuscht das Ergebnis aber ein wenig. Es war eine knappe Kiste.“