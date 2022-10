Stätzling

18:30 Uhr

Die Stätzlinger Kita St. Georg ist für den Deutschen Lesepreis nominiert

Plus Die Kita St. Georg in Stätzling ist in der Kategorie, "Herausragende Sprach- und Leseförderung in Kitas" für den Deutschen Lesepreis 2023 nominiert.

Von Leona Kurz

Drei Millionen Kinder und Jugendliche sind laut Studien in Deutschland lesebenachteiligt. Immer jünger sind die Kinder, wenn sie ihr erstes Smartphone bekommen. Immer weniger Zeit haben die Eltern, um ihre Kinder beim Umgang mit der digitalen Welt zu begleiten, die richtigen Medien aus dem Überangebot auszuwählen oder ihnen vorzulesen. Die Kita St. Georg in Stätzling zeigte während der Pandemie besonderes Engagement in der Sprachförderung und hat sich darum im Frühjahr für den Deutschen Lesepreis beworben. Nun ist sie in die engere Wahl gekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

