Diebe stehlen 120 Kilo Kupfer aus Werkstatt

Eine offene Einfahrt hat eine Werkstatt in Stätzling teuer bezahlt. Diebe machen sich dort über verschiedene Kupfermaterialien her, die Polizei sucht Zeugen.

Zu einem Kupferdiebstahl kam es in der Pfarrer-Bezler-Straße in Stätzling. Dort wurden zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, aus der offenen Einfahrt einer Werkstatt rund 120 Kilogramm Kupfer in Form von Fallrohren, Fensterblechen und Mauerabdeckungen entwendet.

Der Schaden beläuft sich auf rund 750 Euro. Hinweise auf den Täter oder die Täterin sind nicht bekannt. Die Polizei Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)