Stätzling

vor 32 Min.

Ein Leben für den Fußball: So tickt Stätzlings Sportchef Manfred Endraß

Plus Manfred Endraß ist seit 20 Jahren Leiter der Fußballer des FC Stätzling. Der 63-Jährige verrät, was ihn antreibt, was ihn ärgert und wie lange er noch macht.

Von David Honold Artikel anhören Shape

Wenn jemand für den Fußball brennt, dann ist das wohl Manfred Endraß. In der Jugend spielte er selbst als "Manni der Libero" - wie ihn alle nannten - für den FC Hochzoll und den FC Augsburg. Jugendmannschaften trainierte er selbst lange. Dann, vor circa 20 Jahren, wurde er durch einen Zufall Abteilungsleiter beim FC Stätzling. "Mein Sohn hat dort in der D-Jugend gespielt und dann wurde ich gefragt, ob ich denn nicht Abteilungsleiter werden will", so Endraß.

Ihm mache die Vereinsarbeit immer noch viel Freude. Besonders das Gesellige schätze er sehr. Bei aller Freude meint Endraß aber auch: "Das ist ein Full-Time-Job". Er stehe fast jeden Tag auf dem Platz oder erledige sonstige Aufgaben. Zum Beispiel: Trikotwaschen. "Das ist einfach mein Steckenpferd, da muss alles passen." Und wenn mal etwas kaputt ist, wie ein Loch in den Stutzen, dann flickt seine Frau das eben. "Ich schaff' den ehrenamtlichen Job nur, weil ich viel Unterstützung von meiner Familie bekomme", so Endraß.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen