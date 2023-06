Mit dem Motocross über Stock und Stein: Nur Fliegen ist schöner

Plus Der MCC Putzmühle ist ein Paradies für Fans „mechanischer Rennpferde“. Motocross-Fahrer können sich auf der Strecke bei Steindorf austoben.

Den imposanten Klang einer ganzen Kavallerie von Pferdestärken hört man in einem Gelände bei Steindorf dienstags, mittwochs, freitags und samstags von 14 bis 18 Uhr. Auf der 1490 Meter langen Strecke rasen die Zweirad-Motorsportler des Moto-Cross-Club Putzmühle über den kiesigen Untergrund, driften durch Kurven, fliegen über Tables genannte Sprunghügel und erleben in den Auf- und Abfahrten quasi Achterbahn-Feeling ohne Schienen.

Um Höchstgeschwindigkeiten geht es beim Motocross nicht, stattdessen muss ständig wohldosiert gebremst und beschleunigt werden, um das Gelände zu meistern. Etwas gemütlicher geht es auf einem zweiten Kurs nebenan zu: Auf der Kinderstrecke mit 350 Metern Länge lernt der Nachwuchs, die altersgerechten Bikes zu zähmen.