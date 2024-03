Volleyball

vor 18 Min.

Pleite zum Abschluss: Friedberger Volleyballer verlieren in Eibelstadt

Die Friedberger Volleyballer (weiße Trikots) unterlagen zum Abschluss der Saison in Eibelstadt.

Plus Im letzten Spiel der Saison kassieren die Volleyballer des TSV Friedberg eine Niederlage gegen die "Black Mambas". Die dominieren die Begegnung über weite Strecken.

Von Julian Huhn

Am vergangenen Samstagabend traten die Friedberger Volleyballer zum letzten Saisonspiel gegen die "Black Mambas" im Eibelstadter Schlangennest an. Das Team von Matthias Gärtner hatte einiges vor, um an den Erfolg vom letzten Heimspieltag gegen Mühldorf anzuknüpfen und die Saison 2023/24 mit einem Sieg zu beenden. Nach einem packenden Volleyball-Krimi im Hinspiel, mit erfolgreichem Ende auf Friedberger Seite, erwartete man ein ebenso spannendes Rückspiel.

Nachdem bereits festgestanden hatte, dass David Strobel und Andreas Eichhorn die Mannschaft im letzten Saisonspiel nicht unterstützen können, mussten auch Libero Theo Gallina und Zuspieler sowie Kapitän Michael Hurler krankheits- beziehungsweise verletzungsbedingt über den Livestream mitfiebern. Somit stand im Vergleich zum erfolgreichen Drei-Punkte-Sieg am Wochenende zuvor eine komplett neue Starformation auf dem Feld.

