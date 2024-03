Meringer pilgern nach Andechs

Eine Anmeldung ist diesmal auch online möglich. Für Übernachtungsgäste aus Mering gibt es auf dem Heiligen Berg noch immer keinen Platz.

Zum 891. Mal findet die Wallfahrt der Pfarrei Sankt Michael nach Andechs statt. Doch in die Jahre gekommen ist die Pilgerveranstaltung auf keinen Fall. Wallfahrtsorganisator Robert Wiesmann hat wieder einige Neuerungen für die Pilgerinnen und Pilger.

"Diesmal können sie die Wallfahrer online auf der Homepage unserer Pfarrei unter der Adresse www.mitten-in-mering.de/andechs-wallfahrt oder über die App der Pfarrei St. Michael anmelden. Das Anmelde-Tool wurde von Pfarrgemeinderat und Web-Administrator Michael Sepp entwickelt hat. "Wir sind ihm sehr dankbar für seine Arbeit, weil sie uns viel Zeit einspart", sagt Robert Wiesmann. Bislang beanspruchten die beiden Anmeldetermine fast sechs Stunden, bis alle Adressen eingegeben und das Geld für die Tickets eingesammelt war. Anmeldeschluss für die Online-Anmeldung ist am 31. März. Dabei wählt man die benötigten Bus- und Schifffahrkarten sowie die Mahlzeiten aus. Die Preise werden im Anmeldeformular angezeigt. Wer sich online angemeldet hat, muss am 4. oder 9. April jeweils von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr die reservierten Tickets bezahlen und abholen. Wer nicht die Möglichkeit zur Online-Anmeldung hat, kann sich ebenfalls am 4. oder 9. April wie bisher vor Ort anmelden.

Am Mittwoch, 8. Mai, geht es von Mering nach Andechs

Dieses Jahr wird am Mittwoch, 8. Mai, nach Andechs gepilgert und am Donnerstag, Christi Himmelfahrt, 9. Mai, geht es wieder zurück nach Mering. Das Kreuz trägt das Bunte Abend-Team. "Leider gibt es nach wie vor keine Übernachtungsmöglichkeiten auf dem Heiligen Berg", bedauert Robert Wiesmann. Er betont, dass für die Pilger, die am Donnerstag von Andechs nach Mering unterwegs sind, es keine Frühstückseinkehr mehr gibt. "Essen muss deshalb für die Überfahrt auf dem Schiff mitgenommen werden." Kaffee und andere Getränke werden auf dem Schiff angeboten.

Gestartet wird am Mittwoch, 8. Mai, um 2.30 Uhr mit der Pilgermesse in St. Michael Mering. Der Auszug findet gegen 3 Uhr statt. 6.30 Uhr ist Frühstück in Moorenweis. 7.45 Uhr geht es weiter von Moorenweis nach Stegen. Dort ist um 10.20 Uhr die Abfahrt des Schiffs. 11.30 Ankunft in Herrsching und 12.45 Uhr Empfang und Einzug in Andechs.

Am Donnerstag, 9. Mai, ist um 5.15 Uhr Amt in der Klosterkirche. 6 Uhr Auszug durch das Kiental, 7 Uhr Abfahrt Schiff in Herrsching und 8 Uhr Abmarsch in Stegen. Um 11 Uhr findet das Mittagessen in Moorenweis statt. Um 12.30 Uhr Weitermarsch ab Moorenweis. Eine Kaffeepause gibt es um 14.45 Uhr in Steindorf bis 15.15 Uhr. Bereits um 16.30 Uhr kommen die Pilgerinnen und Pilger in Mering an. Im Anschluss ist dann wieder das Großer Gott wir loben dich bei der Dankandacht zu hören. Begleitet wird die Gruppe von Pfarrer Florian Markter, der sich mit auf den Weg zum Heiligen Berg macht.

Für die Verpflegung beim Frühstück am Mittwoch und beim Mittagessen in der Sporthalle in Moorenweis ist diese Jahr zum ersten Mal Heidi Fedinger verantwortlich. Sie wird vom altbewährten Team unterstützt.

Die Busse fahren am Mittwoch von Andechs nach Mering um 15 oder um 18 Uhr. Am Donnerstag startet der Bus um 3.45 Uhr von St. Afra Marienplatz und um 4 Uhr vom Marktplatz nach Andechs.

Alle Pilgerinnen und Pilger, die heuer ihr 25., 40., 50. doer 60. Jubiläum feiern, sollen sich bis spätestens 19. April im Pfarrbüro melden, damit noch rechtzeitig eine Urkunde ausgestellt werden kann.