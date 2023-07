Auch Wessiszell hat jetzt einen Bücherschrank

Die Aktiven Bürger Dasing wollen wissen, ob das Bücherschrank-Konzept auch in den Ortsteilen funktioniert.

Nach dem erfolgreichen Start des ersten Bücherschrankes im November 2022 am Jugendzentrum in Dasing gibt es nun auch einen Bücherschrank in Wessiszell. Er steht ab sofort an der Haltestelle Wessiszell Ort zur Nutzung bereit. Bücher können dort kostenlos mitgenommen, gelesen und zurückgebracht oder auch gegen andere Bücher eingetauscht werden. Die ersten Bücher stehen bereits zum Schmökern drin.

"Mit dem Angebot in Wessiszell wollen wir ausprobieren, ob das Konzept Bücherschrank auch in den Ortsteilen funktioniert", sagt Mareike Stegmair von den Aktiven Bürgern. In Dasing ist der Bücherschrank mittlerweile stetig gefüllt und man kann einen regen Austausch der Bücher verfolgen. Gemeinsam mit Zimmerer Uli Reisberger aus Laimering wurde daher nun der zweite Schrank installiert. "Mit dem Standort an der Bushaltestelle und in der Nähe des Kindergartens wird der Bücherschrank sicherlich Aufmerksamkeit erregen", ist sich Mareike Stegmair sicher.

Die Betreuung des Bücherschrankes leisten ehrenamtlich die Aktiven Bürger. Interessierte Bücherschrankpaten können sich gerne melden und bei der Betreuung unterstützen. Alle Infos zum Bücherschrank unter www.aktive-buerger-dasing.de. (AZ)