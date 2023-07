Wulfertshausen

Organisatoren stecken ihr Herz in Reggae in Wulf – nun suchen sie Nachfolger

Plus Bernd Radloff und Markus Friedrich organisieren das Festival Reggae in Wulf. Doch die beiden suchen nun Talente, die künftig das Ruder in die Hand nehmen wollen.

Es ist dieser einzigartige Moment, wenn man die Bühne betritt und auf 2000 glückliche Gesichter schaut. Diese besonderen Minuten sind der Lohn dafür, dass man ein ganzes Jahr ehrenamtlich ein Festival organisiert, dass man Bands bucht, Toilettenwagen bestellt, das Organisationsteam motiviert, mit Lieferanten verhandelt – und vor allem aber auf viel Freizeit verzichtet. Wenn Reggae in Wulf dann endlich startet, seien Bernd Radloff und Markus Friedrich einfach nur happy, verraten die beiden. Radloff ist seit einem Jahr Cheforganisator des Festivals. Die vorangegangenen 19 Male zuvor hatte Markus Friedrich diesen Posten inne. Nun hilft er noch im Orgateam mit.

Der gebürtige Hochzoller war damit von Anfang an dabei, schon als die Idee zu dem Event entstand: Damals wollte der Sportverein Wulfertshausen (SVW) das 30-jährige Bestehen gebührend feiern. "Nachdem bei uns im Ort Reggae sehr präsent war, hat sich die junge Generation des Vereins durchgesetzt, einen Reggae-Abend mit drei Livebands veranstalten dürfen", erinnert sich Markus Friedrich. "Es hat dann geregnet – so was hat die Welt noch nicht gesehen. Und trotzdem sind 1000 Leute gekommen." Das war der Beginn von Reggae in Wulf. Denn die SVW-Abteilungsleitung war so begeistert über die Einnahmen, dass man seitdem das Festival weiterführt.

