Sonderimpfaktion im Pfarrzentrum Wulfertshausen

Hausärztinnen und Hausärzte aus Friedberg wollen am 18. und 19. Dezember zusätzliche Dosen verabreichen. Wer eine Injektion bekommt und wie man sich anmelden kann.

Wie bereits angekündigt, veranstalten einige Friedberger Hausärzte eine gemeinsame Impfaktion. Diese findet am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Dezember, im Pfarrzentrum in Wulfertshausen statt. Ab Dienstag kann man sich anmelden.

Die beteiligten Medizinerinnen und Mediziner impfen auch bereits seit geraumer Zeit in ihren Praxen. Sie alle würden gerne mehr Dosen verabreichen, kommen jedoch aufgrund der ohnehin großen Auslastung in den Praxen an ihre Kapazitätsgrenzen. Aus dieser Situation ist die Idee geboren, eine gemeinsame Sonderimpfaktion in größeren Räumlichkeiten zu veranstalten, um möglichst vielen Menschen gerade vor Weihnachten ein geeignetes Impfangebot machen zu können.

Unterstützung durch Krankenschwestern und Arzthelferinnen

Unterstützung erhalten sie von einer kleinen Gruppe, die in ganz unterschiedlichen Bereichen bei dieser Aktion mithelfen möchte, wie beispielsweise Krankenschwestern und Arzthelferinnen, die beim Impfen unterstützen. Mit dabei sind der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Jochen Utz, der kurzerhand wieder das Pfarrzentrum Wulfertshausen zur Verfügung stellt, Margit Lucchesi sowie Simone und Manfred Losinger.

Sie können auf die gute Erfahrungen der Sonderimpfaktion zurückgreifen, die bereits im Sommer stattgefunden hat. Da die Impfungen ausschließlich nach einer entsprechenden Online-Terminvereinbarung möglich sind, wird die Runde noch durch Paul Trinkl ergänzt, der sich hier als EDV-Fachmann einbringt.

Es finden ausschließlich Booster-Impfungen mit dem Impfstoff von Moderna statt. Deswegen können sich nur Personen ab dem 30. Lebensjahr impfen lassen. Die zweite Impfung muss mindestens fünf Monate zurückliegen. Ausnahme hier sind Personen, die ihren ersten Impfschutz mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten haben. Hier ist eine Booster-Impfung bereits vier Wochen nach der ersten Impfung möglich.

So läuft die Anmeldung für die Sonderimpfaktion in Wulfertshausen

Die Anmeldung ist ausschließlich Online ab Dienstag, 14. Dezember, um 9 Uhr über die Internetseite www.schwaben24.de möglich. Nach der Anmeldung erhalten die Personen eine entsprechende Bestätigung per E-Mail. Sie werden gebeten, pünktlich aber nicht vorzeitig zu ihrem Termin zu erscheinen. Mitzubringen sind die Krankenversicherungskarte, der Personalausweis, soweit vorhanden, der Impfausweis und das bereits ausgefüllte Aufklärungsblatt für den Impfstoff von Moderna, den man auf der Internetseite www.schwaben24.de herunterladen kann. Zudem werden alle zu impfenden Personen gebeten, bequeme Kleidung zu tragen. (AZ)