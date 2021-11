Wie viele Kalorien hat ein Big Mac bei McDonald’s?

Der Big Mac gehört seit mehr als 50 Jahren zum Menü von McDonald’s. Doch wie viele Kalorien hat der Burger? Hier finden Sie auch Angaben für die anderen Nährwerte und zu den Zutaten.

Der Big Mac gehört zu den bekanntesten Burgern. Das Fast-Food-Unternehmen McDonald’s führte ihn in den USA bereits im Jahr 1968 ein. In Deutschland hieß er lange Zeit Big Mäc, 2007 wurde der Name aber international vereinheitlicht.

Aber was steckt eigentlich in einem Big Mac? Hier finden Sie die Informationen rund um Kalorien, Nährwerte und Zutaten.

Wie viele Kalorien hat ein Big Mac?

Ein ganzer Big Mac hat nach offiziellen Angaben von McDonald’s 503 Kalorien. Eine Portion entspricht 217 Gramm. Damit liegen die Kalorien je 100 Gramm bei 232.

Big Mac bei McDonald’s: Nährwerte im Überblick

Wie sehen die Zahlen für die Nährwerte beim Big Mac allgemein aus? Auch dazu macht McDonald’s offizielle Angaben. Hier sehen Sie die Nährwert-Übersicht für einen ganzen Burger mit 217 Gramm und umgerechnet pro 100 Gramm:

Nährwerte beim Big Mac pro Portion pro 100 Gramm kcal 503 232 Kilojoule 2106 972 Fett 25 g 12 g davon gesättigte Fettsäuren 9,7 g 4,5 g Kohlenhydrate 42 g 19 g Zucker 8,5 g 3,9 g Ballaststoffe 3,1 g 1,4 g Eiweiß 26 g 12 g Salz 2,2 g 1 g

Big Mac: Zutaten für den Burger

Welche Zutaten stecken in einem Big Mac? McDonald’s gibt übergeordnet diese an und nennt auf der eigenen Website alle Details zur Zusammensetzung:

Weizenbrötchen mit Sesam

Rindfleisch

Zwiebeln

Salzgurkenscheiben

Eisbergsalat

Cheddar-Schmelzkäse

BigMac-Sauce

McDonald’s: Geschichte des Big Mac

McDonald’s wurde 1940 von den Brüdern Richard und Maurice McDonald gegründet. Der Big Mac wurde erst 28 Jahre später eingeführt: Das Unternehmen reagierte damit auf die Werbung des Konkurrenten Burger King, der die Größe seines Whopper-Burgers anpries. Jim Delligatti, der ein McDonald’s-Restaurant in Uniontown in Pennsylvania betrieb, hatte den Big Mac im Jahr zuvor erfunden.

Heute gehört der Big Mac international zum Menü von McDonald’s. Dabei gibt es aber durchaus Unterschiede bei den Zutaten. In Israel hat er wegen jüdischer Speisegesetze keinen Käse. In Indien wird er als Chicken Maharaja Mac mit Hühnerfleisch verkauft, da im Hinduismus kein Rindfleisch gegessen werden darf.

Da der Big Mac weltweit verbreitet ist, veröffentlicht die Zeitschrift The Economist jedes Jahr den sogenannten Big-Mac-Index. Er vergleicht die Big-Mac-Preise in verschiedenen Ländern, die als einfacher Indikator für die Kaufkraft einer Währung dienen sollen.

