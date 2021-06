Digitaler Impfpass funktioniert noch nicht für Genesene

Seit Montag können sich bereits vollständig gegen Corona Geimpfte für den digitalen Impfpass registrieren lassen. Doch es gibt Startschwierigkeiten.

Monatelang war der digitale Impfnachweis erwartet worden, dann ging alles ganz schnell - am vergangenen Donnerstag stellte Gesundheitsminister Jens Spahn die CovPass App vor. Einen Tag nach dem Start zeigt sich: In manchen Bereichen ging es offenbar zu schnell. Apotheker aus der Region berichteten am Montag, dass das System nicht zu erreichen war und sie deshalb die Impfungen nicht eintragen konnten. Bereits vorab hatte es Kritik daran gegeben, dass die Apotheken nun innerhalb weniger Tage die Aufgabe übernehmen mussten, die bereits Geimpften für die App zu registrieren. Auch die Internetseite, über die bereits Geimpfte eine Apotheke finden können, die den digitalen Impfpass aufstellt, war am Montag zeitweise nicht zu erreichen.

Genese mit nur einer Impfung können CovPass App voraussichtlich erst ab Ende Juni nutzen

Ein Leser meldete sich nun mit einem weiteren Problem bei unserer Redaktion: Er war bereits an Covid-19 erkrankt und wurde deshalb nur einmal geimpft. Da für die Eintragung aber zwei Impfungen und damit zwei QR-Codes benötigt werden, sei der digitale Impfnachweis für ihn nicht nutzbar.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums soll für diese Betroffenen noch nachgebessert werden. Bis Ende Juni sollen auch negative Tests oder eine bereits durchgemachte Infektion in der CovPass-App sowie in der Corona-Warn-App erfasst werden können. Dazu sei ein weiterer Entwicklungsschritt notwendig. Wer bereits infiziert war, muss das mit dem positiven PCR-Test-Ergebnis nachweisen. (ida)

